Morre em São Paulo, aos 85 anos, o sociólogo Chico de Oliveira

Sociólogo Chico Oliveira (foto: Wikipédia)

Morreu nesta quarta-feira, 10, em São Paulo, aos 85 anos, o, mais conhecido como Chico de Oliveira.Um dosfundadores do Partido dos Trabalhadores (P T) Ex-aliado do PT na reforma de Bolsonaro T) nos anos 1980, Chico de Oliveira se formou em ciências sociais pela(UFPE) em 1956, e concluiu um doutorado em sociologia em 1992 pela Universidade de São Paulo, onde começou a dar aulas em 1988.No ano de 2004, o sociólogo recebeu o, a mais tradicional premiação literária do Brasil, pela obra Crítica à razão dualista/O ornitorrinco, publicado pela editora Boitempo.Apesar de contribuir para a criação do partido, Chico de Oliveira tornou-se crítico ao PT após a chegada do ex-presidente Luiz Inácioda Silva à Presidência da República, em 2003. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em 2016, Chico disse que o partido como "força transformadora tinha acabado".Em nota, o PT lamentou a morte do sociólogo. "Chico foi também crítico ao PT, do qual se desfiliou em 2003. Nunca foi, no entanto,. Em nome do PT, reconhecemos e agradecemos sua grande contribuição ao partido", diz o texto.