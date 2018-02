Trecho do Eixão onde viaduto desabou ficará interditado até 19 de fevereiro

Medida foi anunciada durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Buriti que contou com a presença do governador Rodrigo Rollemberg (foto: Ana Viriato/CB/D.A Press )

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Antes da coletiva, todos os presentes participaram de uma reunião com o governador, que durou cerca de três horas. De acordo com Rollemberg, a interdição tem como objetivo realizar todas as perícias técnicas e fazer a limpeza da área onde o viaduto desmoronou. A medição exata do perímetro interditado deve ser feita nesta quarta-feira (7/2).





Para minimizar os transtornos no trânsito por conta da interdição, o governador disse também que será criado um plano de mobilidade emergencial. Além disso, os órgãos de segurança devem ser reunidos em um grupo de trabalho para definir "a maneira mais rápida e adequada" de reconstruir a estrutura. "Vamos tomar as medidas para recuperar o viaduto e para que o transtorno seja o menor possível", disse Rollemberg.





O governador comentou ainda a situação de outros viadutos. Segundo ele, o GDF já havia feito reparos em oito estruturas da área central de Brasília, conforme sugeriu um relatório do Tribunal de Contas do DF (TCDF). Ao todo, foram gastos R$ 67,7 milhões nessas obras. "Priorizamos os da Rodoviária em razão do enorme movimento", destacou. "Sabíamos, pelo relatório do TCDF, que o viaduto precisava de reparos e manutenção, como os demais. As obras que recuperamos também eram urgentes", acrescentou.





Projeto de vistorias



Sobre o projeto de lei do deputado distrital Cristiano Araújo (PSD) que previa a realização de perícias técnicas anuais nos viadutos de Brasília e foi vetado por Rollemberg, o governador disse que a proosta tinha "vício de iniciativa". "Já temos o diagnóstico dos viadutos e estávamos trabalhando. Infelizmente, a condição financeira do GDF não permitiu que fizéssemos em todos", disse. Agora, o governador afirma que o governo fará remanejamentos para garantir os repasses necessários a essas obras.



