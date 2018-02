Viaduto na Galeria dos Estados não recebeu manutenção, admite Rollemberg

Ver galeria . 11 Fotos Parte de um viaduto desaba no Eixão Sul,l em Brasília (foto: Minervino Junior/CB/DA Press )

Ao lado da parte do viaduto sobre a Galeria dos Estados que desabou nesta manhã de terça-feira (6/2), o governador Rodrigo Rollemberg afirmou, em entrevista coletiva, que, de várias obras na área central de Brasília, a estrutura do viaduto sobre a Galeria dos Estados ainda não tinha passado por serviços de manutenção. Durante a fala, o líder do Executivo local foi vaiado por várias pessoas.