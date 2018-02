Relatório do TCDF apontava necessidade de reparos em viaduto desde 2011

Ver galeria . 11 Fotos Parte de um viaduto desaba no Eixão Sul,l em Brasília (foto: Minervino Junior/CB/DA Press )

A possibilidade de um desastre no viaduto na DF 002 sobre o retorno da Galeria dos Estados não era uma novidade para o poder público. O alerta da precariedade da construção foi dado em 2011 pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e em várias matéria publicadas no Correio. A auditoria do órgão de controle - feita em 2011 e publicada 2012 -apontava que o local precisava de reparos e manutenção urgentes. Sete anos depois, nada foi feito e o resultado foi o desabamento registrado na manhã desta terça-feira (6/2).









A Ponte do Bragueto no Lago Norte, o viaduto no Eixo L entre as quadras 203/204 Sul, o viaduto do Eixo L entre as quadras 215/216 Sul também correm riscos, conforme apontou o relatório.





Em 2010, o Correio ouviu especialistas e a fim de identificar patologias nas estruturas dos viadutos do Plano Piloto, à época, com 50 anos. Corrosão das ferragens, deterioração do concreto e deficiências nas fundações foram constatado. Para os especialistas ouvidos na época, em alguns casos, as reformas eram urgentes. Na época, a Novacap garantiu que a inspeção era feita com frequência e que nenhum viaduto corria o risco de cair. O GDF ainda previu um investimento de R$ 30 milhões na reforma de seis deles.





Buraco do Tatu merece cuidados