Veja imagens do desabamento do viaduto em Brasília

A queda de parte de um viaduto na região central de Brasília deixou o Eixão Sul interditado e causou tumulto próximo à Galeria dos Estados. Vídeos mostram a aglomeração de pessoas - entre bombeiros, funcionários da defesa civil e curiosos - em torno do local do acidente. A região está interditada.Nas gravações, é possível ver imagens internas de um restaurante atingido pelo desabamento e da parte exterior do viaduto já no chão.O estrago foi grande. Duas pistas do Eixão desabaram. Segundo um motorista que passava pela área no momento do desabamento, houve um forte tremor antes que um bloco inteiro do eixão viesse abaixo.