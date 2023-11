Vídeo de garimpeiros em 2022 é falsamente associado a protesto por falta de água no Nordeste

436

Em setembro de 2022, um grupo de garimpeiros bloqueou o acesso a uma mineradora na cidade de Santaluz, na Bahia. Um vídeo desse ato foi visualizado mais de 13,8 milhões de vezes em outubro de 2023 com a alegação de que mostraria uma manifestação contra a falta de água no Nordeste este ano. Mas por meio de registros da imprensa local foi possível verificar que as imagens foram feitas durante um protesto contra uma operação da Polícia Federal de combate à extração ilegal de minério.

'Hoje só resta pedir desculpa a todos Patriota. Nordeste pede socorro. Hoje é a nossa vez de tá aqui lutando pelo nosso direito', lê-se no texto sobreposto a um vídeo que circula no Instagram, no TikTok, no Kwai e no Facebook.

Na gravação, que também foi compartilhada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais (1, 2), é possível ver dezenas de pessoas reunidas em uma estrada.

'Há dez meses, nós tava aqui, rindo e resenhando da cara dos patriotas [...] E hoje somos nós aqui, no sol, brigando pelo nosso direito, pela água', narra a voz de um homem na sequência viral.

Captura de tela feita em 18 de outubro de 2023 de uma publicação no Facebook

No entanto, a gravação não mostra um protesto por falta de água no Nordeste em 2023.

Manifestação de garimpeiros em 2022

Analisando o vídeo viral, o Comprova, projeto de verificação do qual o AFP Checamos faz parte, identificou um carro cor de prata, com a placa JRO-8J27.

Por meio do Sinesp Cidadão, sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública que permite consultar situação de roubo ou furto de qualquer veículo do Brasil, foi possível identificar que o veículo é da cidade de Santaluz, na Bahia.

Captura de tela feita em 18 de outubro de 2023 de uma publicação no TikTok

Uma pesquisa por notícias de protestos na região que pudessem estar relacionadas com o vídeo viral levou a matérias publicadas em 2 de setembro de 2022 pelos portais locais Calila Notícias e Sindimina sobre uma manifestação de garimpeiros em Santaluz, que bloquearam o acesso à Mineradora Equinox Gold em 1º de setembro.

Os garimpeiros alegavam que teriam sido denunciados pela mineradora à Polícia Federal, que havia realizado uma operação de combate à extração ilegal em 30 de agosto de 2022.

Não foi possível encontrar a gravação original, mas as imagens veiculadas pelos sites mostram um cenário semelhante ao visto na sequência viral.

Comparando elementos de uma foto divulgada pelo Calila Notícias com o vídeo, o Comprova localizou uma árvore e uma barraca, vistas a partir de ângulos diferentes, em ambas as imagens.

Comparação feita em 17 de outubro de 2023 entre a publicação no site Calila Notícia (E) e o vídeo viral no TikTok

O Comprova também entrou em contato com Raimundo Mascarenhas, fotógrafo do Calila Notícia que cobriu a manifestação, e confirmou que a sequência viral foi registrada em setembro do ano passado na estrada de acesso à mineradora.

Em setembro de 2022, o site Voz do Campo publicou uma nota da Equinox Gold, em que a mineradora nega ter relação com a operação da Polícia Federal.

Seca no Nordeste

Ao ser feita referência à falta de chuva, sobretudo na região Nordeste, é comum o uso das palavras 'seca' e 'estiagem' como sinônimos. Tecnicamente, no entanto, esses dois eventos climáticos têm características distintas.

Segundo definição da Secretaria de Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a estiagem configura-se por um período extenso com poucas ou nenhuma chuva, que gera uma perda de umidade do solo maior do que a reposição. Há, também, uma redução drástica, ou atraso, das chuvas em uma época em que foram previstas, comprometendo a reserva de água da localidade.

Já a seca, também segundo a Sedec, é a estiagem crônica que se prolonga. Para ser definido como seca, o fenômeno precisa trazer consequências não só ecológicas e econômicas, mas também sociais e culturais.

Dados do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) contabilizados até 23 de outubro de 2023, revelam que 510 municípios da região Nordeste têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal, sendo 22 em razão da seca e outros 488 por conta da estiagem.

Na Bahia, estado onde ocorreu o protesto dos garimpeiros, são 60 municípios em situação de emergência, todos por estiagem.

Após reconhecer a situação de emergência, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional avalia pedidos de recursos e, conforme a necessidade, faz a liberação de valores para a reconstrução de estruturas danificadas e assistência humanitária.

Os ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional ainda mantêm uma cooperação técnica e financeira, denominada Operação Carro-Pipa, que distribui água potável às populações atingidas por estiagem e seca. Isso ocorre tanto no semiárido nordestino, como na porção norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. No Nordeste, já foram utilizados 3.103 carros-pipa, que atenderam mais de 1,5 milhão de pessoas.

Outra estratégia usada para a convivência com o semiárido é o Projeto de Integração do São Francisco. Os estados do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte recebem águas da transposição, e não há, segundo o MIDR, nenhuma paralisação na oferta de água bruta em nenhum desses estados.

O AFP Checamos já verificou outros conteúdos relacionados à falta de água no Nordeste (1, 2, 3).

Esse texto faz parte do Projeto Comprova. Participaram jornalistas do Estadão e da CBN. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

