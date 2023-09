Projeção em apoio a Lula em prédio de Nova York é de outubro de 2022, não de setembro de 2023

436

Uma gravação em que a frase 'O mundo precisa de Lula' é projetada no edifício Chrysler, em Nova York, não foi feita em setembro de 2023. Desde a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à cidade norte-americana em 16 de setembro, usuários compartilharam mais de 9,2 mil vezes o vídeo como se as imagens fossem atuais. Mas a projeção ocorreu em outubro de 2022, no contexto das eleições gerais do Brasil nas quais Lula foi eleito.

'Projeção é posta em um prédio de Nova York com a frase: 'O mundo precisa de Lula'. Agora sim temos um presidente', lê-se em um dos vídeos compartilhados no TikTok. O conteúdo circula também no Facebook, no Instagram, no Kwai e no X (antes Twitter).

Captura de tela feita em 21 de setembro de 2023 de uma publicação no TikTok

O vídeo viral, verificado pelo projeto Comprova — iniciativa de verificação da qual o AFP Checamos faz parte —, circula em meio à viagem de Lula a Nova York. Lá, o petista discursou na 78ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e participou de encontros com outros líderes ( 1 2 ).

A sequência mostra o edifício Chrysler, em Nova York, com projeções que dizem 'The world needs Lula' ('O mundo precisa de Lula', em tradução livre).

Pesquisas por esses termos no Google levaram a uma publicação feita em 29 de outubro de 2022 pelo perfil da organização ClimaInfo no X (antes Twitter), que continha a mesma sequência viral.

Buscas reversas por fragmentos do vídeo no Google também levaram a outras publicações em redes sociais de outubro de 2022 (1, 2, 3). A publicação no perfil do ClimaInfo, porém, foi a mais antiga localizada pelo AFP Checamos.

Em 2022, o perfil ClimaInfo informou ao Estadão Verifica que a projeção foi feita no edifício Chrysler, no dia 28 de outubro, e durou cerca de meia hora. À época, Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disputavam a corrida para a Presidência.

Segundo a organização, a iniciativa partiu de 'ativistas brasileiros, norte-americanos e ingleses, que entenderam a repercussão global da eleição brasileira e, como sabem que seriam afetados pelo resultado, mas não poderiam votar, quiseram dar seu recado'. O portal também informou que os responsáveis pediram para não serem identificados.

Uma pesquisa por notícias com os termos 'Edifício Chrysler' e 'Lula' no Google não trouxe resultados recentes sobre projeções em apoio ao mandatário brasileiro.

Em 19 de setembro de 2023, o perfil ClimaInfo publicou no Instagram um vídeo com diversas projeções, feitas horas antes da Assembleia Geral da ONU em outro edifício em Nova York, porém as projeções não citavam Lula.

O AFP Checamos também tentou contato com o ClimaInfo, mas não obteve retorno até a publicação desta verificação.

Esse texto faz parte do Projeto Comprova. Participaram jornalistas do Estadão Verifica e do Plural Curitiba. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

