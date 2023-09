Vídeo com multidão de apoiadores recebendo Bolsonaro em BH é de 2023? Saiba

436





Captura de tela feita em 30 de agosto de 2023 de uma publicação no TikTok (foto: Reprodução)

Um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é recepcionado por uma multidão em Belo Horizonte, Minas Gerais,foi feito em sua visita à capital mineira no final de agosto de 2023, como sugerem publicações visualizadas mais de 338 mil vezes nas redes sociais desde então. A gravação data, na verdade, de 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno da eleição presidencial daquele ano. A mesma sequência foi publicada pelo então mandatário em suas redes sociais na época.

'Bolsonaro hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais' diz o texto sobreposto ao vídeo compartilhado no Facebook, no Kwai, no Instagram, no TikTok e no X (antes Twitter).

Nas imagens, um grande aglomerado de pessoas vestidas de verde e amarelo entoam as palavras 'mito, mito', enquanto Bolsonaro passa em um veículo aberto. Em determinado momento, vê-se Bolsonaro ao lado de Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

O conteúdo circula em meio à visita de Bolsonaro à capital mineira para receber o título de cidadão honorário do estado. A cerimônia foi realizada em 28 de agosto de 2023 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Leia: Zema entrega cidadania honorária a Bolsonaro: 'Conte com Minas Gerais'

Mas as imagens viralizadas não foram feitas durante essa viagem.

Uma busca por palavras-chave mostrou que o mesmo vídeo havia sido publicado em 29 de outubro de 2022 no perfil de Bolsonaro no Facebook. A gravação, de pouco mais de seis minutos de duração, mostra o político acenando para apoiadores às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais.

Leia: 'Zema está mais feliz': afirma Bolsonaro sobre vida amorosa de governador

Naquela data, o então candidato à reeleição encerrou a sua campanha eleitoral.

Uma comparação entre fragmentos do conteúdo viral e o registro original permite observar os mesmos elementos:

Comparação entre capturas de tela do vídeo compartilhado nas redes em 2023 (E) e a gravação publicada em outubro de 2022 (foto: Reprodução)

Outros registros publicados por veículos locais e usuários nas redes em outubro de 2022 mostram o mesmo momento sob diferentes ângulos.

Leia: Clima esquentou: apoiadores de Lula e Bolsonaro se estranham em BH

Em agosto de 2023, foram registradas manifestações contra e a favor do ex-presidente durante sua passagem por Belo Horizonte (1, 2).

Este conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos.

Referências