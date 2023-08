Reportagem sobre gasolina a quase R$ 9,00 em três municípios é de 2022, e não de agosto de 2023

436

O preço do litro da gasolina nos municípios de Tubarão (SC), Valença (RJ) e São Paulo (SP) não chegou a 'quase R$ 9,00' em 24 de agosto de 2023, como afirmam publicações compartilhadas mais de 15 mil vezes nas redes sociais desde então. As alegações são embasadas em uma reportagem sobre a alta no preço da gasolina nas regiões mencionadas. Mas a matéria é de maio de 2022 e uma consulta ao levantamento semanal de preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou que os valores foram inferiores no período citado.

'Gasolina R$9.00 o litro com muito amor!', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Kwai, no TikTok e no X (antes Twitter).

Captura de tela feita em 25 de agosto de 2023 de uma publicação no X (antes Twitter)

As publicações compartilham uma reportagem do Boletim JR 24h, do portal R7, em que a apresentadora afirma: 'Gasolina sobe pela quarta semana seguida e já tem posto cobrando quase R$ 9,00'. Na sequência, o repórter Pedro Paulo Filho menciona que a alta em questão ocorreu nos municípios de Tubarão (SC), Valença (RJ) e São Paulo (SP).

Sobreposto ao vídeo, um texto indica que a reportagem seria de 24 de agosto de 2023. As publicações também são acompanhadas por duas imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçando a alegação de que o preço teria sido registrado durante o seu mandato. Mas isso não é verdade.

Uma busca por palavras-chave no Google levou à reportagem original, transmitida em 7 de maio de 2022.

Procurada pela AFP, a ANP informou que os dados referentes aos preços dos combustíveis no país podem ser acessados por meio de um levantamento semanal publicado no seu portal oficial , disse a agência.

Uma consulta aos dados referentes à semana alegada nas publicações, de 20 a 26 de agosto de 2023, mostrou que o preço da gasolina não esteve próximo a R$ 9,00 nas regiões mencionadas.

De acordo com a pesquisa, no município de Tubarão (SC), o preço médio de revenda da gasolina comum foi de R$ 5,71. Em Valença (RJ), o valor foi avaliado em R$ 5,94. Na capital paulista, que teve um total de 184 postos de combustíveis analisados, a média registrada foi de R$ 5,62.

Mesmo considerando os valores máximos de revenda, os preços não chegaram a uma marca próxima de R$ 9,00 na data indicada. Em Tubarão, o maior registro foi de R$ 5,86. No município de Valença, R$ 6,19. São Paulo teve o maior índice, com R$ 7,49.

Uma nova consulta ao levantamento da ANP, dessa vez pela série histórica que abrange a data original da reportagem (7 de maio de 2022), confirmou que, naquela ocasião, os preços chegaram mais perto de R$ 9,00 nos três municípios.

São Paulo teve o preço máximo de revenda da gasolina a R$ 8,59; Valença, R$ 8,51; e Tubarão o maior de todos, em R$ 8,99.

O relatório publicado pela ANP é um resumo semanal que avalia o valor de todos os combustíveis no país, sendo separado por capitais, municípios, estados e regiões.

O AFP Checamos já verificou alegações semelhantes anteriormente (1, 2).

Referências