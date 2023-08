Moraes não determinou a prisão de cantor de paródia que critica o STF

436





Captura de tela feita em 22 de agosto de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não determinou a prisão do cantor de uma paródia com críticas à Corte como afirmam publicações visualizadas mais de 3 mil vezes nas redes sociais desde julho de 2023. Uma busca nos perfis do autor da música mostra que ele permanece ativo na internet em agosto do mesmo ano. À AFP, o STF informou que 'não há determinação nesse sentido'.

, diz a legenda de publicações no Facebook , no TikTok , no Telegram , e no X (antes Twitter).

A mensagem é compartilhada junto ao vídeo de uma animação dançando ao som de uma música que diz: 'Pode mandar o choque, prender e meter multa. A sua ditadura só aumenta a nossa luta. Pode calar a mídia, esconder a verdade. Só não pode calar o grito pela liberdade. Multa, prende, persegue o povão, cala o grito, censura opinião, pinta, borda, rasga a Constituição. Estão pensando que são deuses. Estão zombando da nação. Cada ataque dá mais força para manifestação'.

O vídeo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.

Uma busca por palavras-chave levou à origem da música. Intitulada '(PARÓDIA) CHOQUE', a composição foi publicada em 25 de novembro de 2022 no canal 'Piá Vividense' no YouTube, administrado por Sílvio Opeck de Morais.

Na gravação, de pouco mais de três minutos, Opeck de Morais diz: 'Nós escrevemos uma paródia especial para o povo que está nas ruas se manifestando patrioticamente pelo nosso Brasil'.

À época, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se manifestavam em frente a comandos do Exército pedindo uma intervenção contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mas uma consulta no site do STF pelo nome do autor da música não localizou nenhum processo ou notícia sobre o suposto pedido de prisão (1, 2).

Procurada pelo Checamos em 21 de agosto de 2023, a Corte informou que 'não há determinação do STF nesse sentido'.

Além disso, uma consulta aos perfis de Opeck de Morais nas redes sociais mostra que ele continua ativo, indo contra à afirmação de que ele teria sido 'preso ontem'. Suas últimas publicações no Facebook e no Instagram foram feitas em 21 de agosto, e ambas as contas mostravam stories (publicações que ficam disponíveis por até 24 horas) em 22 de agosto.

Comparação feita em 22 de agosto de 2023 de publicações no Instagram (E) e no Facebook do usuário Piá Vividense (foto: Reprodução)

As publicações ainda alegam que o cantor da paródia pertenceria a uma banda de forró, cujo ônibus teria sido apreendido na Bahia. A alegação com este teor foi verificada anteriormente pela AFP.

Este conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos.

