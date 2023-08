Aos gritos de 'mito' e 'ladrão', Bolsonaro chega a Belo Horizonte

440

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (28/8) para participar de três eventos na capital mineira. Ele desembarcou no Edifício de Apoio (EDA) do Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana, sem passar pela área comum ao público. Cerca de 40 pessoas se dividiram entre gritos de "mito" e "ladrão" - sendo a maioria motoristas de aplicativos que pegam corridas no local.

Leia: Vinda de Bolsonaro a BH mobiliza aliados e opositores

Bolsonaro chegou acompanhado do candidato a vice-presidente em 2022, coronel Walter Braga Netto (PL), e se encontrou com aliados mineiros, como o deputado federal Domingos Sávio, que toma posse hoje no cargo de presidente do PL em Minas, e o deputado estadual Bruno Engler (PL).





O ex-presidente seguiu para o Hotel Hilton Garden, na Região Centro-Sul da capital, onde vai almoçar com aliados.

Bolsonaro tem três eventos previstos na capital mineira nesta segunda-feira (28/8) (foto: Edesio Costa/EM/D.A Press)



Antes de encerrar a agenda do dia na capital mineira, existe a possibilidade do ex-presidente participar de uma "Noite de Louvor" na Arena Mundo Novo, na Região de Venda Nova. O convite foi feito pelo deputado federal Eros Biondini (PL), fundador da instituição.