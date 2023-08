Bolsonaro visita BH hoje (28/8) para receber título de cidadão honorário

440

Retorno de Bolsonaro à cidade ocorre quase dois meses depois da última visita, em 30 de junho (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 30/6/23)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chega nesta segunda-feira (28/8) a Belo Horizonte para se reunir com correligionários do Partido Liberal e receber o título de cidadão honorário do estado das mãos do governador Romeu Zema (Novo) em meio a internações médicas e alvo de investigações no Judiciário, na Polícia Federal e no Congresso Nacional.





O retorno à capital mineira acontece quase dois meses depois da última visita, ocorrida em 30 de junho, durante o velório do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli. Chegada do ex-presidente está cercada de polêmica, com manifestações, contrárias e favoráveis a ele, mobilizadas pelas redes sociais para a porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde Bolsonaro vai receber o título de cidadão honorário do estado, às 17h.A agenda, que sofreu alterações nos últimos dias, prevê três eventos ao longo do dia. Bolsonaro deve pousar no Aeroporto Internacional, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 10h. Em seguida, vai para o Hotel Hilton Garden, na Região Centro-Sul da capital, onde vai descansar e almoçar.

Primeiro compromisso do dia

O primeiro compromisso público está marcado para às 14h, na Associação Médica, onde o ex-presidente vai participar da posse da diretoria executiva do Partido Liberal em Minas Gerais, sigla da qual é presidente de honra.

O deputado federal Domingos Sávio (PL) será oficializado como presidente do partido no estado. Além dele, outros correligionários devem acompanhar Bolsonaro durante toda a agenda, tais como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o deputado estadual Bruno Engler (PL).

Aliados marcam cerimônia na Assembleia

Depois da solenidade, o ex-presidente segue para a Assembleia Legislativa, onde vai receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Coronel Sandro (PL), em 2019, e aprovada pelos colegas no mesmo ano, que era o primeiro de Bolsonaro como presidente.

“Além da cerimônia, haverá uma grande recepção na praça da Assembleia, recebendo o nosso ex-presidente Bolsonaro. A gente acredita que foi uma pessoa que fez muito, não só por Minas, mas também por todo o Brasil. Houve um burburinho de que a esquerda estava querendo atrapalhar o evento, mas o deputado Bruno Engler oficiou imediatamente a Polícia Militar de Minas Gerais para que garanta a nossa segurança e a integridade das pessoas”, disse Nikolas ao Estado de Minas.

Já a entrega da medalha vai ficar sob responsabilidade de Zema, que se tornou um dos principais aliados de Jair nas eleições de 2022 - mesmo não conseguindo impedir a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas e no Brasil. Agora, o governador tenta se colocar como um nome viável para a disputa presidencial de 2026, de olho no eleitorado de Bolsonaro, que não poderá concorrer.

Foi em Belo Horizonte, inclusive, que o ex-presidente soube da condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que por cinco votos a dois, o tornou inelegível até 2030. O retorno a Minas Gerais traz, portanto, uma série de memórias para Bolsonaro, que ainda foi esfaqueado no estado, na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata, durante as eleições de 2018.

Encontro religioso na capital mineira

Antes de encerrar a agenda do dia na capital mineira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar de uma “Noite de Louvor” na Arena Mundo Novo, na Região de Venda Nova. O convite foi feito pelo deputado federal Eros Biondini (PL), fundador da instituição.



“Há 18 anos nós temos os nossos encontros de oração e louvor da Comunidade Mundo Novo nas segundas-feiras. Faremos o encontro no mesmo formato de sempre e teremos a alegria de receber a visita do (ex-) presidente Bolsonaro, que acompanha o meu trabalho missionário e social há muitos anos”, disse o parlamentar à reportagem.

Este não será o primeiro encontro religioso de Bolsonaro na capital mineira. Em agosto do ano passado, ele e sua esposa Michelle participaram de um culto na Igreja Batista da Lagoinha. Dois meses depois, em outubro, o ex-presidente foi a outro evento, desta vez na Igreja Mundial do Poder de Deus.

Na quinta-feira, o Estado de Minas conversou com apoiadores e opositores que pretendem ir à praça da Assembleia, onde fica a sede do Poder Legislativo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. “É uma resposta à afronta do governo Zema a estes deputados da bancada fascista, que nós temos hoje na Assembleia, de trazer uma figura como Bolsonaro, que hoje está desmanchando a imagem em crimes e denúncias, para dar um título tão importante e tão caro. (...) Então, este é um ato de repúdio e de indignação“, disse à reportagem o produtor cultural Pedro Martins, um dos coordenadores do Coletivo Alvorada.

A divulgação do ato, feita na página da organização, incomodou apoiadores de Bolsonaro, que se organizam em um grupo de WhatsApp para ir ao mesmo local manifestar a favor do ex-presidente. “Nós nos reuniremos na Assembleia Legislativa, a partir das 15h. A turminha aí, os pelegos da esquerda, já estão se articulando para fazer um protesto. Então, nós iremos para lá dar o nosso apoio a Bolsonaro”, disse, em áudio, Cristiano Reis, um dos administradores do grupo “Fora Lula”.