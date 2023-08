Faixas ironizam a chegada de Bolsonaro a BH: 'Ladrão de joias na cidade'

A frase é uma referência ao escândalo do caso das joias. A Polícia Federal (PF) investiga uma suposta venda ilegal de presentes recebidos em viagens oficiais da Presidência da República.

Bolsonaro vem a Belo Horizonte para se reunir com correligionários do Partido Liberal e receber o título de cidadão honorário do estado das mãos do governador Romeu Zema (Novo). A chegada do ex-presidente está cercada de polêmica, com manifestações, contrárias e favoráveis a ele, mobilizadas pelas redes sociais para a porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde Bolsonaro vai receber o título de cidadão honorário do estado, às 17h.