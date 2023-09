Al-Hilal projetou o rosto de Bolsonaro com Neymar? Entenda

436





Captura de tela feita em 29 de agosto de 2023 de uma publicação no X (antes Twitter) (foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)teve o rosto projetado por drones pelo Al-Hilal durante a apresentação de Neymar no clube saudita no último 19 de agosto. Publicações com essa alegação somam milhares de interações nas redes sociais desde o dia 20 do mesmo mês. Porém, a imagem foi manipulada digitalmente, acrescentando o rosto do ex-mandatário ao lado do semblante do atacante brasileiro. No registro original é possível ver que, na ocasião, somente o rosto de Neymar foi projetado

, diz o texto em uma das publicações que circulam no Facebook , no Instagram , no TikTok e no X (antes Twitter).

Leia: Zanin arquiva ação contra Bolsonaro no STF

As publicações compartilham uma captura de tela que parece mostrar uma publicação no perfil oficial do Al-Hilal no Instagram.

Mas a imagem em questão é uma montagem.

Uma busca na conta oficial do clube no Instagram levou a uma postagem, feita em 19 de agosto de 2023, data da apresentação de Neymar no clube. No carrossel de fotografias é possível perceber que a imagem original não contém o rosto do ex-presidente ao lado do de Neymar.

Leia: Bolsonaro e Michelle ficam em silêncio em depoimento sobre joias

Em outros registros (1, 2) da apresentação do jogador, vê-se o rosto do atacante brasileiro sendo projetado, todas elas sem Bolsonaro.

Nas imagens abaixo, registradas pela AFP, é possível ver a projeção do rosto de Neymar pelo mesmo ângulo da captura de tela compartilhada por usuários.

O Al-Hilal é um clube saudita, considerado um dos mais populares do mundo árabe.

O atacante brasileiro foi anunciado pelo clube em 15 de agosto de 2023, após assinar um contrato até 2025.

Leia: Danilo Gentili sobre Bolsonaro em Barretos: 'Jumento num cavalo'

Segundo informações da imprensa, Neymar aceitou a proposta de salário do Al-Hilal de € 100 milhões por temporada (cerca de R$ 544 milhões na cotação da época).

Conteúdo semelhante foi checado por O Globo, Reuters e UOL Confere.

Referências