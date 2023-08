Neymar é recebido com festa em estádio lotado antes do jogo do Al-Hilal

436

Neymar foi recebido com uma grande festa neste sábado (19) por milhares de torcedores do Al-Hilal, da Arábia Saudita, país onde o craque brasileiro decidiu seguir sua carreira, assim como outros grandes nomes do futebol mundial.



Tochas, raios laser e fogos de artifício iluminaram o céu de Riad enquanto 'Ney', vestindo a camisa azul de seu novo time, entrava no gramado do King Fahd International Stadium, na capital saudita, com capacidade para 68 mil espectadores.



Neymar, de 31 anos, assinou por dois anos com o Al-Hilal após seis temporadas no Paris Saint-Germain, onde conquistou cinco títulos de campeão francês.



Muito sorridente, ele cumprimentou os torcedores enquanto a frase "Neymar é azul" era projetada no céu acima do estádio, com um dispositivo de drones.



Dois outros reforços recentes, o brasileiro Malcom e o goleiro marroquino Yassine Bono, também marcaram presença no estádio do Al-Hilal FC.



Contratado ao PSG por cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 540,6 milhões pela cotação atual), incluindo bônus de 108,7 milhões de dólares (R$ 587,7 milhões), o camisa 10 brasileiro se junta a um grupo de estrelas do futebol mundial, seduzido nos últimos meses pelo reino saudita para disputar a Saudi Pro League.



Neymar teria negociado um salário anual de 100 milhões de euros (R$ 540,6 milhões), segundo fonte próxima ao acordo.



Após a sua apresentação, o craque assistiu da tribuna ao jogo do campeonato entre a sua equipe e o Al-Fayha (1-1). O brasileiro pode estrear na quinta-feira na visita ao Al-Raed.