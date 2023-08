Danilo Gentili sobre Bolsonaro em Barretos: 'Jumento num cavalo'

440

Que coisa curiosa, um jumento em cima de um cavalo. https://t.co/kuwP8OlvaP %u2014 Danilo Gentili (@DaniloGentili) August 30, 2023 O apresentador e humorista Danilo Gentili chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "jumento" em uma postagem da visita dele em Barretos, na Festa do Peão, em 2023.





Na imagem que o ex-presidente publicou nesta quarta-feira (30/8) ele aparece montado em um cavalo. Ao que o humorista respondeu "Que coisa curiosa, um jumento em cima de um cavalo".





A visita ocorreu em meio a investigações contra ele, seus familiares e pessoas próximas. Jair e Michelle Bolsonaro, assim como o ex-ajudante de ordens o tenente-coronel Mauro Cid, são investigados por desviar joias e relógios que foram presentes a União. Algumas das peças foram vendidas ilegalmente nos Estados Unidos.





A Polícia Federal também deflagrou uma operação que tem como alvo, entre outros, o filho 04, Jair Renan Bolsonaro.

Um dos principais apoiadores de Bolsonaro durante as eleições de 2018, Gentili caiu em desgraça com os bolsonaristas após criticar o membros da família Bolsonaro.





Ex-presidente Jair Bolsonaro foi a Festa do Peão de Barretos no interior de São Paulo (foto: Reprodução/Redes Sociais) O filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola" de 2017 marca bem a mudança de tratamento que apoiadores de Bolsonaro tiveram com o comediante.





Em uma cena, um personagem de Fábio Porchat pede para que dois adolescentes o masturbem.





O deputado federal André Fernandes (PL-CE) parabenizou o comediante no ano de lançamento do filme. Anos depois, em 2022, o mesmo parlamentar afirmou que o filme era "tão ruim, que mesmo sendo de 2017, só tomamos conhecimento dele no mês passado".

Mesmo caminho seguido pela deputada federal Carla Zambelli que inicialmente havia defendido Gentili de críticas de manifestantes de esquerda, passou a alegar que a peça fictícia "naturaliza a pedofilia a fim de normalizá-la".





O bolsonarista Macos Feliciano também mudou sua posição em relação ao filme.