Vídeo de homem que cai de prédio em terremoto na Turquia não é de 2023

Uma gravação que mostra um homem caindo em uma calçada enquanto um grupo de pessoas corre pela rua foi visto mais de 54 mil vezes em publicações nas redes sociais que a vinculam ao terremoto que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada de 6 de fevereiro de 2023.



Apesar de as imagens terem sido gravadas na Turquia, elas correspondem, na realidade, a um terremoto registrado em 23 de novembro de 2022.



'Pessoas pularam da janela em pânico durante terremoto na Turquia', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter, no Facebook e no Telegram.



Captura de tela feita em 6 de fevereiro de 2023 de uma publicação no Twitter ( .)

Terremoto em 2022

Captura de tela feita em 6 de fevereiro de 2023 de uma matéria do jornal turco Yeni %u015Eafak ( .)

Conteúdo similar também circula em espanhol Às 04h17 (horário local) de 6 de fevereiro de 2023, ocorreu um movimento telúrico de magnitude 7,8 na escala Richter com epicentro no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, próximo à fronteira com a Síria.Posteriormente, foram registradas cerca de 50 réplicas.Até a publicação deste artigo, o número de mortos nos dois países superava 5.000.No entanto, o vídeo divulgado nas redes sociais não foi gravado durante esses tremores. Buscas reversas por fragmentos da sequência viral, usando a ferramenta Invid-Verify* , levaram a artigos de portais de notícias turcos ( 1 2 ) que a incluem, indicando que as imagens foram gravadas durante um abalo sísmico ocorrido na Turquia em 23 de novembro de 2022.Algumas matérias detalham que a gravação corresponde ao momento em que um estudante universitário de 28 anos pula de uma das janelas de sua casa por medo de um tremor de magnitude 5,9, ocorrido no distrito turco de Gölyaka , na província de Düzce, no norte do país.Vários meios de comunicação ( 1 2 ) noticiaram o acontecido. Na época, a AFP reportou uma magnitude de 6,1 na escala Richter para esse tremor, com base em dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.