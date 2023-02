Fotos de um cão socorrista não foram feitas após o terremoto na Turquia

As imagens de um cachorro sobre um monte de escombros não foram registradas após o terremoto que atingiu a Turquia, perto da fronteira com a Síria, em 6 de fevereiro de 2023, ao contrário do que alegam centenas de publicações compartilhadas nas redes sociais. As fotos circulam na internet ao menos desde 2018.





Captura de tela feita em 7 de fevereiro de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

, afirma uma publicação no Instagram . O texto é compartilhado com duas imagens, nas quais pode-se ver um cachorro sobre escombros e, na outra, deitado junto a uma mão que sai dos destroços das construções., lê-se em outra mensagem, que circula no Facebook acompanhada da legenda conteúdo , que também foi viralizado em 2020 após um forte terremoto registrado na Turquia e na Grécia em 30 de outubro daquele ano, circula em catalão Em 6 de fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 abalou a Turquia e o norte da Síria, deixando mais de 5.000 mortos em ambos os países, além de vários danos materiais.Mas o cachorro visto nas fotografias viralizadas não estava nesses resgates.Uma busca inversa das imagens virais no Google levou às imagens ( 1 2 ) em um álbum publicado na plataforma Shutterstock e intituladoatualizado pela última vez em janeiro de 2019. Lá pode-se ver registros do mesmo animal.As instantâneas são atribuídas ao fotógrafo tcheco Jaroslav Noska , e sua legenda diz:. A AFP entrou em contato com Noska, mas não obteve resposta até o momento da publicação dessa verificação A busca levou também a resultados nas páginas de imagens de arquivo Bigstock Alamy , que informa que a instantânea foi feita em 18 de outubro de 2018. Contudo, nenhuma das plataformas especifica o lugar em que a cena foi registrada.O Checamos já verificou conteúdos sobre o terremoto na Turquia em fevereiro de 2023 ( 1 2 ).