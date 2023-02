Vídeo de indígenas Enawenê-nawê com carros é falsamente associado ao povo Yanomami

Um vídeo de indígenas com caminhonetes em uma estrada está sendo associado à crise de saúde pública do povo Yanomami, que ganhou repercussão em janeiro de 2023.



As publicações, com mais de 700 mil visualizações em redes sociais desde 30 de janeiro, sugerem que não haveria fome na comunidade.





Captura de tela feita em 31 de janeiro de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Captura de tela feita em 2 de fevereiro de 2023 de uma publicação no Kwai ( .)

Situação dos Yanomami

O vídeo, na verdade, mostra indígenas Enawenê-nawê, que vivem no noroeste do Mato Grosso. Já os Yanomami vivem na região norte da Amazônia, nos estados de Amazonas e Roraima., diz o texto sobreposto a um vídeo que circula no Facebook , no TikTok e no Twitter . A sequência mostra um grupo de indígenas reunidos em uma estrada ao lado de caminhonetes.As publicações circulam após o Ministério da Saúde decretar emergência sanitária no território Yanomami, em 21 de janeiro de 2023, diante dos casos de desnutrição, malária e outras doenças na região.A sequência viral, no entanto, não mostra indígenas Yanomami.Por meio da marca da água, o AFP Checamos localizou o vídeo original, que foi publicado no Kwai em 12 de dezembro de 2022 por um usuário chamado Walakolary. A gravação é mais longa do que a compartilhada nas redes, com o trecho viral começando aos 1 minuto e 10 segundos.Na descrição do perfil, Walakolary se apresenta como um indígena do povo Enawenê-nawê. De acordo com a legenda da publicação viral, os carros pertencem a sua comunidade.Os veículos também aparecem em outros registros publicados pelo usuário no Kwai ( 1 2 ) e no TikTok . Em um deles , no qual carros do mesmo tipo são vistos passando ao fundo, Walakolary diz que sua comunidade está localizada no município mato-grossense de Juína, que de fato é habitado por indígenas dessa etnia.Já o povo Yanomami vive no norte dos estados de Amazonas e Roraima, próximo à fronteira com a Venezuela. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 , existem no Brasil cerca de 897 mil indígenas, de 305 etnias diferentes.Há também outros registros na imprensa de indígenas Enawenê-nawê com caminhonetes.No último dia 30 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a investigação de autoridades do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro por genocídio contra a comunidade. Também serão apurados os crimes de desobediência, quebra de segredos e justiça e crimes ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança de comunidades indígenas.Os relatos de violência e casos malária no território Yanomami cresceram com o aumento do garimpo ilegal na região a partir de 2015, como mostra relatório da Hutukara Associação Yanomami. Em 2022, a mineração ilegal cresceu 54% na região, aponta um monitoramento da mesma assossiação.Segundo o Ministério dos Povos Indígenas , nos últimos 4 anos, ao menos 570 crianças Yanomami morreram por desnutrição, malária, vermes, pneumonia e diarreia. Em 2022, foram 99 mortes de crianças de até 5 anos no território, de acordo com a pasta.