Vídeo com fala de Haddad sobre auxílio a travestis não é de 2023

Captura de tela feita em 27 de janeiro de 2023 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Um vídeo no qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), fala sobre um programa social voltado para travestis em situação de vulnerabilidade foi retirado de contexto para sugerir o anúncio de uma 'Bolsa Travesti' no valor de R$ 1.800,00 pelo governo federal. Publicações com essa alegação foram visualizadas nas redes sociais mais de 20 mil vezes desde pelo menos 23 de janeiro de 2023. Mas a gravação é de fevereiro de 2015, quando Haddad, então prefeito de São Paulo, apresentou o programa 'Transcidadania'.

'BOLSA TRAVESTIS Projeto Bolsa Travestis volta no valor de 1.800,00 reais', diz o texto sobreposto ao vídeo compartilhado no Twitter, no Facebook e no Kwai.





Na gravação, Haddad diz:

Leia: Haddad nega moeda única entre Brasil e Argentina: 'Não é a ideia do Guedes'



'É um começo. Nós ainda temos ajustes a serem feitos, é o início de um trabalho. Esse programa vai ser aperfeiçoado. Como tudo que é ousado, nós temos que fazer um acompanhamento fino. A universidade vai ajudar, especialistas vão ajudar, mas eu acho que nós vamos daqui a pouco tempo construir uma coisa sólida (...) Que sofrem do mesmo mal: uma enorme violência contra o público LGBT, com as consequências conhecidas', complementa o político.



Ao final do vídeo, uma travesti identificada como Ciara conta que deseja investir nos estudos, encontrar um emprego formal e abandonar a prostituição por meio do projeto.

Leia: Carlos Bolsonaro ironiza fala de Haddad: 'Olha o bicho! É um gênio!'





O conteúdo circula no primeiro mês de governo de Luiz Inácio Lula Silva, que tomou posse em 1° de janeiro de 2023.Mas, ao contrário do que sugerem as publicações virais, a fala de Haddad, atual ministro da Fazenda, não foi feita em 2023.Uma busca no Google pelos termoslevou a uma notícia de 9 de janeiro de 2015 sobre a intenção da Prefeitura de São Paulo, na época comandada por Haddad, de oferecer bolsas para que travestis e transexuais concluíssem seus estudos e fizessem cursos profissionalizantes.A iniciativa faria parte do ' Transcidadania ', um projeto da prefeitura paulistana voltado para a inclusão social de travestis e transexuais, lançado no primeiro trimestre de 2015.Uma pesquisa porna aba de vídeos do Google levou a uma gravação mais longa do que a viral, publicada no YouTube em 2 de fevereiro de 2015, na qual é possível assistir aos mesmos trechos.Neste vídeo, é possível observar que quando Haddad é entrevistado vê-se o crédito delogo abaixo de seu nome.Com uma nova pesquisa no Google pornão foi encontrado qualquer anúncio de um programa do governo federal voltado para esse segmento social.No entanto, a atual secretária Nacional de Promoção de Defesa das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat , que coordenou o Transcidadania em São Paulo em 2015, afirmou em uma entrevista publicada em 24 de janeiro de 2023 que pretende implementar o programa com algumas adaptações no âmbito nacional.[...], disse Larrat.A secretária diz, contudo, que não há previsão para o lançamento do programaO Transcidadania permanece vigente na cidade de São Paulo. Em janeiro de 2023 o valor do auxílio é de R$ 1.386,00 , e não R$ 1.800,00 como citado nas publicações.Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos