Haddad nega moeda única entre Brasil e Argentina: 'Não é a ideia do Guedes'

O ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o plano para criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina não tem relação com a ideia do ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes.