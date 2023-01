'Escorrega de genitais' não pertence a parque infantil no Brasil

Captura de tela feita em 23 de outubro de 2023 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)





Um escorrega em formato de órgãos genitais foi instalado temporariamente em um set de filmagens no Canadá, não em um parque infantil no Brasil, como sugerem publicações. Após as eleições de 2022 e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usuários vinculam a estrutura a 'petralhas' e afirmam que ela teria sido construída pela administração 'hoje de esquerda' de 'Santa Etelvina do Guaíba', no Rio Grande do Sul. Mas o estado não tem nenhuma cidade com esse nome., dizem publicações compartilhadas no Twitter , no Facebook e no Instagram em janeiro de 2023 após já terem circulado em 2021.A mensagem continua, apontandocomo o prefeito responsável pela instalação, que teria afirmado:Mas a foto viral não mostra um parque infantil que tem comoe tampouco foi tirada no Brasil.



Uma busca reversa no Google pela imagem do escorrega levou a um tuíte com três fotos, incluindo a compartilhada nas redes sociais.

'Estão filmando um [filme] do @Sethrogen em Maple Ridge e fizeram algumas mudanças temporárias em um dos parques locais', escreveu o usuário em 7 de outubro de 2021.



Nos comentários, o autor especificou que as imagens foram feitas no Fletcher Park, localizado na cidade canadense de Maple Ridge, no sudoeste da província Colúmbia Britânica.



Usando a ferramenta Street View do Google Maps, a AFP pôde verificar que os demais brinquedos e o padrão do pavimento vistos na imagem compartilhada nas redes são iguais aos do parque canadense.

Procurada pela AFP, a assessoria da cidade de Maple Ridge confirmou que a foto viralizada mostra um set de filmagem montado em um de seus parques e que o escorrega foi removido quando a produção foi concluída.



'Foi um [set fechado], então o público não foi afetado', disse à AFP o porta-voz da cidade, Fred Armstrong, em 12 de outubro de 2021. 'A produção ficou no local por alguns dias e removeu todas as instalações após o término da filmagem'.



A mídia canadense também repercutiu a presença do escorrega no início de outubro daquele ano. O site Daily Hive escreveu sobre 'o set de produção obsceno', enquanto o Hollywood North Buzz disse que o parque foi alterado para a gravação de um filme de comédia da roteirista Adele Lim, de 'Podres de Ricos' e do produtor Seth Rogen.

Cidade fictícia

Segundo as publicações, o supostoteria sido inaugurado na cidade de Santa Etelvina do Guaíba, no Rio Grande do Sul. No entanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não possui registro de nenhuma cidade com esse nome.Procurada pelo AFP Checamos, a Secretaria de Comunicação do governo do Rio Grande do Sul reiterou a informação:[O escorrega]A equipe de checagem tampouco localizou qualquer registro da existência de um político chamado 'Fellipe Weissfüder Garcia', citado nas postagens como prefeito de 'Santa Etelvina do Guaíba'. Já seu partido, o Prona - Partido de Reedificação da Ordem Nacional - não existe desde 2006, quando fundiu-se com o Partido Liberal.