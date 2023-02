Mulher de lingerie vermelha e com cartaz sobre prostituição não é a primeira-dama Janja

Fotos e vídeos de uma mulher usando lingerie vermelha circulam falsamente associados à primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como 'Janja'.



Nos conteúdos compartilhados mais de 3 mil vezes desde 1º de janeiro de 2023, usuários asseguram que é a socióloga a mulher que aparece em imagens usando roupas íntimas e cartazes com frases que fazem alusão à prostituição.



Mas os registros não mostram Janja, e sim uma integrante da Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig), como confirmado pela AFP.



'Adivinha quem é kkkk primeira dama canja', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook. O conteúdo é difundido também no Twitter e no TikTok.



Os conteúdos circulam após a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomou posse em 1º de janeiro de 2023 As imagens viralizadas mostram uma mulher vestida com lingerie vermelha e que segura um cartaz com as frases:Aprosmig, citada no cartaz, é a sigla da Associação das Prostitutas de Minas Gerais Algumas publicações incluem também a captura de tela de uma reportagem do site Metrópoles a respeito da trajetória da primeira-dama.A matéria informa que Rosângela da Silva nasceu em 1966 em União da Vitória, no Paraná, e cursou Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ela casou-se com Lula em maio de 2022 . Não há, na reportagem, nenhuma das fotos compartilhadas nas redes sociais.Uma busca reversa no Google por fragmentos de um dos vídeos compartilhados no Twitter, usando a ferramenta InVID We Verify *, levou a uma publicação com a mesma sequência, compartilhada pelo perfil 'Lucimara Costa983' em 1º de janeiro de 2023 no TikTok No Instagram , Lucimara Costa também publicou o mesmo vídeo, com a legenda:Algumas das outras fotos viralizadas nas redes sociais também estão presentes em uma publicação no Instagram de Lucimara Costa feita em 3 de janeiro de 2023 . Na legenda, Costa diz que as fotos foram tiradas por pelo perfil, nome de usuário do fotógrafo Maneco Magnesio Guimarães.No Twitter , o fotógrafo também se manifestou a respeito da comparação com a primeira-dama, reforçando que a associação entre as duas mulheres é falsa.Em 31 de janeiro, Guimarães enviou ao AFP Checamos o arquivo original das fotos de Lucimara, feitas em frente ao palco dos shows que ocorreram na posse presidencial, no evento chamado Festival do Futuro Por meio dos metadados, foi possível confirmar que as imagens foram feitas em 01/01/2023. Nesse dia, Janja chegou à cerimônia de posse ao lado de Lula, como é possível ver na transmissão feita ao vivo pela TV Senado naquela data:A Aprosmig confirmou à AFP por e-mail que Costa é, de fato, ativista da associação e estava no evento representando o grupo.O AFP Checamos também falou com Lucimara em 31 de janeiro, que confirmou ser a mulher vista nas fotos e nos vídeos, e acrescentou que o conteúdo está dandoVerificação semelhante foi feita por Aos Fatos