Onda não ocorreu após terremoto na Turquia em 2023 mas em outro ano e país

Um vídeo descontextualizado de uma forte onda em uma praia sul-africana em 2017 tem sido compartilhado como se mostrasse os efeitos do terremoto de magnitude 7,8 que abalou a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro de 2023.



Diversas publicações nas redes sociais localizam o desastre no território turco, mas as imagens não estão relacionadas a este abalo sísmico, que deixou milhares de vítimas fatais.



'Após o terremoto de 7.8 graus que até o momento já dizimou mais de 1.500 pessoas, sendo aguardado um número superior a 10.000, agora também foi atingida por um Tsunami', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram, no Telegram e no Twitter.



Conteúdos semelhantes também circulam em postagens em ucraniano, árabe, espanhol, chinês e inglês.



Captura de tela feita em 7 de fevereiro de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Onda na África do Sul

Um terremoto de magnitude 7,8 abalou a Turquia e o norte da Síria durante a madrugada de 6 de fevereiro de 2023. Em 7 de fevereiro, o número de vítimas fatais em ambos os países superava 5 mil, além dos múltiplos danos materiais e edifícios destruídos. Os tremores foram sentidos até na Groenlândia.Esse terremoto foi o mais forte que atingiu a Turquia desde o abalo sísmico de 17 de agosto de 1999, que causou 17 mil mortes, mil delas em Istambul.Uma busca reversa por capturas de tela da sequência viral, usando a ferramenta InVid-WeVerify , mostrou como resultado um vídeo publicado no canal do tabloide britânico The Sun no YouTube em 12 de março de 2017.'Praia de Durban fechada devido às ondas altas', lê-se no título em inglês. Durban é uma cidade costeira na África do Sul.Uma segunda pesquisa sobre o incidente levou a uma reportagem no portal de notícias 24h da África eNCA. A matéria explica que, devido ao vento e ao temporal, a praia de Durban fechou seu acesso aos banhistas.O texto inclui um compilado de vídeos de diferentes ângulos nos quais se vê uma forte onda invadindo a areia e a orla. Entre as sequências encontra-se o vídeo viral que circula vinculado ao terremoto na Turquia em 2023.Ao percorrer a área com o Google Maps, a AFP comprovou que as imagens foram feitas de uma varanda de um dos edifícios situados em frente à orla pavimentada, perto da praia de Durban.O AFP Checamos já verificou ( 1 3 ) outras alegações que relacionadas ao terremoto na Turquia em fevereiro de 2023.