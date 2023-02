Reportagem sobre devolução das parcelas do Auxílio Emergencial foi distorcida e não é de 2023

A notícia de que pessoas contempladas pelo Auxílio Emergencial terão que devolver o valor recebido ao governo federal viralizada em 2023 foi distorcida.



Usuários nas redes sociais compartilharam milhares de vezes desde o último dia 20 de janeiro uma reportagem que traz essa alegação.





Captura de tela feita em 30 de janeiro de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Mas a matéria foi veiculada em março de 2021 e relatava que apenas beneficiados pelo programa que tiveram rendimento anual acima do valor de isenção do imposto de renda deveriam devolver o valor recebido., afirma uma das publicações compartilhadas no Facebook , no TikTok e no Twitter O vídeo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.Algumas das postagens viralizadas divulgam apenas o trecho de uma reportagem do SBT News sobre pessoas que tiverame receberam ao menos uma parcela de 600 reais do auxílio emergencial que deveriamOutras publicações adicionam na sequência uma fala do deputado federal Gustavo Gayer (PL) de queteria revelado que, além de uma entrevista com o senador Romário Faria (PL), na qual descreve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comoqueAs postagens contêm textos sobrepostos à gravação associando a suposta decisão de devolver o dinheiro do auxílio ao atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT):No entanto, uma busca reversa por capturas de tela da sequência usando a ferramenta InVid-WeVerify * levou à reportagem do programa 'SBT News' compartilhada no YouTube em 12 de março de 2021, quase dois anos antes de Lula voltar à Presidência.A matéria original reportava, na verdade, que pessoas que receberam o Auxílio Emergencial em 2020 e tiveram renda tributável maior que 22,8 mil reais anualmente precisariam devolver o valor do benefício. Essa regra foi válida na declaração de imposto de renda do ano seguinte.Em 1º de março de 2021, o Ministério do Desenvolvimento informou sobre a decisão através do site do governo federal.Por meio de um Projeto de Lei , o Auxílio Emergencial foi implementado em abril de 2020. À princípio, a medida valeria por apenas três meses, mas o prazo foi prorrogado devido ao prolongamento da crise sanitária de covid-19. Ao todo, foram pagas 16 parcelas de valores entre 150 e 600 reais. O benefício substituiu, temporariamente, o Bolsa Família.Com o fim do Auxílio Emergencial, anunciado em outubro de 2021 , o governo federal criou o programa Auxílio Brasil até o fim do mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Com a eleição de Lula, o programa de distribuição de renda voltou a se chamar Bolsa Família.