Vídeo em que Bolsonaro diz que fará 'tudo que for legal' é de 2021

Captura de tela feita em 15 de dezembro de 2022 de uma publicação no TikTok (foto: Reprodução)

Um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma: 'tudo que for legal eu vou fazer', não foi gravado após as eleições de 2022, como sugerem publicações visualizadas mais de 100 mil vezes desde o último dia 14 de dezembro. A gravação data, na verdade, de 15 de março de 2021. Na véspera, haviam sido realizadas manifestações favoráveis ao mandatário e contra as medidas restritivas impostas pelas autoridades para combater a covid-19.



'Olha o nosso PR Bolsonaro, após a formatura da Marinha. 'E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará' João 8:32', diz o trecho de uma das publicações compartilhadas no Twitter, Facebook, Kwai, TikTok e YouTube.



O vídeo circula com a seguinte frase sobreposta: '13/12/2022 após a formatura da marinha'.

No trecho viral, de pouco mais de 30 segundos, Bolsonaro conversa com apoiadores.e, na sequência, declaraO vídeo circula em meio a protestos de apoiadores de Bolsonaro - derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 - que, desde o fim do pleito alegam, sem provas, que houve fraude nas urnas e pedem a ajuda dos militares para garantir que o novo presidente não tome posse.Mas o vídeo não foi feito nesse contexto.Uma busca por palavras-chave no Twitter levou a um vídeo publicado em 15 de março de 2021 por Mosart Aragão Pereira, assessor especial da Presidência, em sua conta no Twitter. No registro, Bolsonaro aparece dando a mesma declaração, de um ângulo diferente.Embora não detalhe sobre o que se refere, em um momento da gravação, Bolsonaro comenta sobre uma manifestação feita por seus apoiadores no dia anterior, fazendo alusão à roupa que as pessoas estavam usando. Na ocasião, foram registrados ( 1 2 ) protestos contra as medidas restritivas adotadas por autoridades para conter o avanço da covid-19.A frase também repercutiu na imprensa ( 1 2 ) em março de 2021 como sendo uma crítica às medidas de lockdown.As publicações virais também sugerem que o mandatário teria dado a declaração em uma cerimônia da Marinha. Bolsonaro participou, de fato, de eventos da Marinha em dezembro deste ano, mas não deu declarações semelhantes à viralizada.Em 13 de dezembro de 2022, data citada nas publicações, o atual presidente compareceu a uma cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, mas não discursou. Na ocasião, uma nota em seu nome foi lida por um locutor. Anteriormente, em cerimônia de formatura da Marinha em 10 de dezembro de 2022, Bolsonaro também ficou em silêncio ( 1 2 ).Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa