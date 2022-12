Vídeo em que Eduardo Bolsonaro 'expõe tudo lá fora' é de 2021 e foi gravado nos Estados Unidos

Um vídeo no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) é visto dando uma palestra em inglês foi gravado em agosto de 2021 nos Estados Unidos.





Captura de tela feita em 1º de dezembro de 2022 de uma publicação no Facebook ( .)

No entanto, a gravação foi visualizada mais de 7 mil vezes nas redes sociais desde 21 de novembro de 2022 junto à alegação de que se tratava de um evento no Catar este ano, em meio à realização da Copa do Mundo no país.Naquela data, o parlamentar participou do 'Cyber Symposium' na Dakota do Sul., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook O vídeo também viralizou no Twitter e no Kwai A alegação circula depois de o deputado ter sido flagrado na Copa do Mundo do Catar no final de novembro. O parlamentar foi criticado por apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, por estar se divertindo enquanto eles protestam em frente a quartéis em atos antidemocráticos.Em reação aos críticos, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo no qual afirmou ter ido ao país-sede da Copa do Mundo para entregar pendrives com denúncias sobreMas, ao contrário do que afirmam as publicações virais junto à gravação em que se vê o filho do presidente, essa palestra não é recente e nem foi feita no Catar.No registro viralizado, é possível ver Steve Bannon , o ex-estrategista de Donald Trump, sentado em uma mesa atrás de Eduardo Bolsonaro.Uma pesquisa no Google pelos termoslevou a um vídeo do jornal O Globo, publicado em 18 de agosto de 2021, no qual Bannon é visto com a mesma roupa usada na gravação viral. Na legenda, o jornal informa que as imagens foram retiradas do canal de Eduardo Bolsonaro no YouTube.Uma busca no canal do político por vídeos postados em agosto de 2021 levou a um registro da palestra na íntegra . Aos 21 minutos e 3 segundos, é possível assistir ao mesmo trecho viralizado como se fosse no Catar.Na legenda da sequência, há a descrição:A gravação foi feita durante o evento Cyber Symposium , promovido em agosto de 2021 pelo empresário Mike Lindell, para questionar as eleições presidenciais de 2020, nas quais Joe Biden derrotou Donald Trump.Em 13 de agosto de 2021, o deputado federal mencionou sua participação no evento em sua conta no Twitter.A presença de Eduardo Bolsonaro no encontro repercutiu nos Estados Unidos e no Brasil Esse conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos