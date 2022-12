Discurso de Bolsonaro sobre Forças Armadas é de abril de 2022 e não tem relação com as eleições

Diferente do que afirmam usuários nas redes sociais, um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursa a militares não foi registrado em 28 de novembro de 2022.



A sequência, compartilhada mais de 11 mil vezes desde o último dia 29 de novembro, foi gravada em 5 de abril de 2022 durante uma cerimônia de cumprimentos a oficiais-generais recém-promovidos.





Captura de tela feita em 30 de novembro de 2022 de uma publicação no Facebook

Portanto, não há ligação com as manifestações que ocorrem no país contestando o resultado de 30 de outubro, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito., afirmam publicações compartilhadas no Facebook Postagens com alegação similar também circulam no Twitter e no TikTok No início do vídeo viral, ouve-se a voz de um homem sinalizando que o presidente Jair Bolsonaro teria feito o discurso em 28 de novembro de 2022.Em seguida, vê-se o mandatário se dirigindo a uma plateia de militares. Em seu discurso, Bolsonaro exalta as Forças Armadas e o povo, dizendo que este é oEle continua, ao indicar que não é fácil viver em um paíse que no Brasil se vive uma lutamas queBolsonaro completou afirmando que o seu governo, junto com os militares brasileiros, garantiriam a democracia e a liberdade.A gravação foi difundida nas redes em meio às manifestações ( 1 2 ) que questionam a vitória de Lula no pleito de 2022. Os manifestantes asseguram que houve fraude eleitoral e pedem a ajuda dos militares para garantir que o novo presidente não tome posse.No texto sobreposto ao vídeo vê-se a logomarca da 'TV Brasil' e a seguinte tarja:. Há, também, a indicação de que a cerimônia estaria ocorrendo em Brasília.Uma busca pelas palavras-chaveno Google levou ao vídeo original . Trata-se, de fato, de uma cerimônia militar ocorrida na capital federal, mas no dia 5 de abril de 2022, cerca de seis meses antes do segundo turno das eleições presidenciais.Portanto, no discurso na íntegra, não há nenhuma menção à disputa eleitoral ou às manifestações contra o resultado das urnas.Esse conteúdo também foi verificado pelo Estadão Verifica