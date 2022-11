Público não gritou 'Lula ladrão' na abertura da Copa do Mundo; áudio de vídeo viral foi adulterado

Não é verdade que o presidente eleito nas eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tenha sido xingado de ladrão pelo público presente na abertura da Copa do Mundo no Catar, em 20 de novembro de 2022.



Um vídeo em que se ouve 'Lula ladrão, seu lugar é na prisão' em um estádio foi compartilhado mais de 65 mil vezes desde então nas redes sociais. No entanto, o áudio da gravação circula pelo menos desde outubro de 2022, antes do Mundial.



'Dá para escutar claramente', lê-se em uma mensagem sobreposta ao vídeo compartilhado no TikTok, no Twitter, no Facebook, no Kwai e no YouTube em que torcedores supostamente xingam Lula de ladrão.



As publicações começaram a circular no mesmo dia em que foi realizada a abertura da Copa do Mundo do Catar, que terminará no próximo dia 18 de dezembro. Mas o áudio ouvido na filmagem viralizada não corresponde a esse evento.Segundo o vídeo viral, o grito contra o petista teria acontecido no momento em que fogos de artifícios explodem ao redor de uma réplica da taça da Copa minutos antes do primeiro jogo do torneio. Contudo, não se ouve essa manifestação durante a mesma cena apresentada em uma transmissão oficial Em uma filmagem do mesmo momento do vídeo viral, feita de outro ângulo, ouve-se somente uma música instrumental e a reação da plateia ao show pirotécnico, sem qualquer menção a Lula.Além disso, o registro mais antigo do vídeo viral localizado pela AFP foi uma publicação no TikTok, onde indica-se que o áudio da gravação foi utilizado em pelo menos outros 25 vídeos. Alguns deles ( 1 2 ) datam de outubro de 2022, antes, portanto, do início da Copa.Nos comentários da publicação, o usuário responsável pela postagem respondeu a um internauta que apontou que o áudio era antigo afirmando se tratar de umaEsse conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa e pelo Yahoo