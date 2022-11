Certidões eleitorais de Lula no TRF1 não foram alteradas, elas se referem a instâncias diferentes

Não é verdade que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) alterou a certidão para fins eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atestar que nada consta contra o presidente eleito.



Publicações difundidas mais de 8 mil vezes desde pelo menos 18 de novembro comparam duas certidões emitidas pelo tribunal, uma de 18/11 e outra de 20/11, e afirmam que a primeira, na qual constam processos contra o petista, teria sido 'alterada' para alegar que nada consta contra ele. Mas as certidões se referem a instâncias judiciais diferentes, como é possível ver nos próprios documentos.





Diferentes instâncias

, alega uma das publicações no Twitter . O conteúdo também circula no Facebook e no Instagram Uma versão similar da alegação circula em formato de vídeo e foi encaminhada ao AFP Checamos pelo WhatsApp , para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.As publicações são acompanhadas de duas imagens de certidões judiciais para fins eleitorais emitidas pelo TRF1. Na primeira, com data de 18/11/2022, lê-se:. Já o segundo documento, de 20/11, atesta queprocessos contra Lula.Essa discrepância, apontam alguns usuários, indicaria que Lula é ficha suja e, portanto, não poderia ter sido candidato ou eleito no pleito de 2022.As duas certidões contêm códigos de validação que podem ser usados para verificar a autenticidade dos documentos. Por meio do sistema online do TRF1, a equipe de checagem da AFP conseguiu validar ambos os documentos usando o número da certidão e as sequências indicadas no campo 2 ).Ambos os documentos trazem uma série de observações. Na observação do item 'f' da certidão do dia 18 de novembro está escrito:Já na certidão do dia 20 de novembro, a observação de letra 'f' diz:Segundo a doutora em Direito Penal e professora da Fundação Getúlio Vargas Raquel Scalcon , a certidão do dia 18 de novembro não atesta que Lula é inelegível:[certidão][ações do primeiro grau], explicou a docente ao AFP Checamos em 22 de novembro.Scalcon acrescentou, ainda, que uma certidão não substitui a outra, porque nenhuma delas diz que há inelegibilidade.[a certidão para fins eleitorais]A docente também explicou que para um candidato ser considerado inelegível é necessário, ao menos, uma condenação em segundo grau.Em 21 de novembro, o AFP Checamos procurou o TRF1, que enviou uma nota de resposta por email, publicada também no site do tribunal. O órgão informou que[...]continua o texto.A assessoria de comunicação do TRF1 reforçou que as certidões não atestam inelegibilidade, restringindo-se a apenas informar sobre a existência ou não de processos. E acrescentou:Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), tiveram as suas candidaturas aprovadas de forma unânime pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 8 de setembro de 2022 . Na ocasião, o ministro Carlos Horbach entendeu que Lula e Alckmin preenchiamque os impediria de concorrer nas eleições de 2022.