Checamos: Janones não disse que Lula pretende acabar com o Auxílio Brasil

Captura de tela feita em 11 de novembro de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Uma gravação que parece mostrar o deputado federal André Janones (Avante - MG) falando que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) pretende acabar com o benefício Auxílio Brasil foi editada. O conteúdo, compartilhado mais de 22 mil vezes nas redes sociais desde pelo menos 10 de novembro, é acompanhado da alegação de que o aliado do petista teria 'ficado sem cargo' e estaria agora 'denunciando' o plano de Lula. Mas, no vídeo original, o parlamentar se refere a Jair Bolsonaro.



'Boa parte dos políticos não tem caráter e não são dignos de confiança. Caiu na armadilha do Lula, passou as eleições e foi isolado', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter. O conteúdo circula também no Facebook e no TikTok.



O Auxílio Brasil é um programa de assistência financeira para famílias de baixa renda que entrou em vigor em dezembro de 2021 substituindo o 'Bolsa Família', criado pelo governo petista em 2003.



O conteúdo circula após a vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2022. Durante a campanha, o petista contou com o apoio do deputado André Janones.



No vídeo viralizado, o parlamentar parece dizer:



LEIA MAIS 19:08 - 09/11/2022 Denúncia de "juíza sueca" sobre eleições no Brasil é, na verdade, entrevista de cantora do ABBA

Denúncia de "juíza sueca" sobre eleições no Brasil é, na verdade, entrevista de cantora do ABBA 22:10 - 09/11/2022 "Zero votos" em Bolsonaro em algumas seções eleitorais não provam que houve fraude

"Zero votos" em Bolsonaro em algumas seções eleitorais não provam que houve fraude 22:06 - 10/11/2022 Apresentador não noticiou que esposa de Marcola, do PCC, foi indicada a ministério, como viralizado (...) Colocaram uma tal de PEC da transição lá para ser votada. O Lula colocou para tentar porque ele quer ferrar com os pobres. (...) O Lula falou que para ele, acabou o auxílio no Brasil'.



A gravação traz, ainda, as seguintes frases sobrepostas ao vídeo: 'Danones não ganhou cargo e tá contando a verdade'; 'Faz 'L' agora bando de trouxas'; 'agora que esse louco viu a merda que fez, está denunciando o outro mentiroso'.



O vídeo, entretanto, é uma montagem feita a partir de trechos de uma transmissão ao vivo feita pelo deputado em 9 de novembro de 2022.

Leia: Jovem Pan não noticiou que primeiro-ministro 'confirmou' fraude no Brasil



A íntegra da gravação original mostra que Janones estava se referindo ao atual presidente Jair Bolsonaro, e não a Lula. O trecho viralizado omitiu o nome de Bolsonaro em diversos momentos da fala do parlamentar.



Veja abaixo as frases completas ditas por Janones com os trechos que compõem o vídeo viral destacados em negrito:



'Eu acabei de falar com o presidente e eu preciso que vocês me ajudem a impedir. Eu vou até mostrar documentos aqui para vocês, o presidente Bolsonaro quer acabar com o auxílio para vingar de vocês. Ele quer vingar do povo mais pobre por ter votado no Lula acabando com o auxílio'.



'Agora é comprovado pessoal: presidente Lula comprovou que o Bolsonaro, ele fez um 'arrombo' nos cofres. Vamos falar no popular? Ele pegou o dinheiro de vocês, limpou os cofres para não ter dinheiro para o auxílio no ano que vem. Então a estratégia dele é acabar com o auxílio'.

Leia: Coluna sobre criação do 'Ministério de Todes' era de conteúdo satírico

'Colocaram uma tal de PEC da transição para ser votada, o Lula colocou para tentar garantir o pagamento do auxílio, que ele falou que não abre mão. [...] Mesmo você que votou no Bolsonaro, agora você tem que dar o braço a torcer que você estava errado, porque ele quer ferrar com os pobres'.



'O Lula falou que para ele é questão de honra, que ele vai pro pau mesmo, e que ninguém vai impedir ele de pagar o auxílio pra vocês. (...) Eu tô indo agora pro Congresso para combater esses bolsonaristas lá que quer ferrar com os mais pobres. (...) Ajuda a gente, senão acabou o auxílio no Brasil'.

Leia: Vídeo não mostra petistas atirando contra uma igreja; áudio foi alterado

O pagamento do Auxílio Brasil e a possibilidade de sua revogação em 2023 foi alvo de diversas peças de desinformação verificadas pelo AFP Checamos ao longo das eleições de 2022 (1, 2, 3).