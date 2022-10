Lei contra discriminação de comunidade LGBT no Maranhão não cita uso de banheiros

Uma lei sancionada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), não determina que pessoas trans poderão utilizar o banheiro do gênero com o qual se identificam, ao contrário do dito em um vídeo compartilhado mais de 2 mil vezes desde 7 de outubro de 2022 nas redes sociais.





O que diz a lei?

Captura de tela realizada em 17 de outubro de 2022 do Diário Oficial do Maranhão ( .)

A lei citada estabelece, na verdade, a obrigatoriedade de fixação de placas proibindo a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. A discriminação contra LGBTs é crime no Brasil desde 2019, quando o STF determinou que essas condutas poderiam ser enquadradas pela Lei do Racismo., diz uma das publicações que circulam no Twitter Kwai junto à sequência., diz um homem na gravação, mostrando o Diário Oficial do estado do Maranhão.A lei citada, de número 11.827/2022 , não faz, no entanto, nenhuma menção ao uso de banheiros, apenas determina que estabelecimentos públicos e privados deverão colocar placas com uma inscrição contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.A lei estadual 11.827/2022, publicada no diário oficial do último 28 de setembro, estabelece a obrigatoriedade da fixação de placas em estabelecimentos públicos e privados com os dizeres:A lei não determina punição, apenas define o tamanho, mensagem e locais onde as placas devem ser instaladas - sem qualquer menção a banheiros.O texto determina que a placa deve ser fixada 'no lado externo' ou em uma das entradas do estabelecimento, como visto abaixo:

Em debate na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de outubro, o deputado estadual Adelmo Soares (PSB), autor do projeto que deu origem à lei, ressaltou que discriminação contra LGBTs já é crime no Brasil e que não há menção ao compartilhamento de banheiros na lei.

'O texto não cita banheiro em nenhum momento. E discriminação, por si só, já é crime. É como, por exemplo, a lei proibindo venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Todo mundo sabe que não pode, mas a placa está lá, para frisar', reiterou Soares.

Em seu perfil no Twitter, o governador Brandão também esclareceu que a lei 'não faz qualquer referência a uso de banheiros'.

Compartilhamento de banheiros

A discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é crime no Brasil desde junho de 2019 , quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que condutas homofóbicas e transfóbicas passassem a ser enquadradas pela Lei do Racismo (Lei 7.716/1989).Ao AFP Checamos, a juíza Elaile Silva Carvalho, coordenadora adjunta do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) , afirmou que a lei não é umado estado do Maranhão, mas que serve para reforçar que é proibido discriminar LGBTs.[do STF],, disse.Carvalho explicou ainda que antes da lei do Maranhão ser sancionada, e portanto, independentemente dela, já havia uma longa discussão na Justiça sobre danos morais a pessoas trans que foram impedidas de usar o banheiro., relembrou a juíza.