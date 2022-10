'CPX', inscrito em boné usado por Lula, é sigla referente a complexo de favelas, não ao tráfico

O termo 'CPX', inscrito em um boné usado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), faz referência a complexos de favelas, como o do Alemão, não a facções criminosas, como sugerem publicações.



As mensagens foram compartilhadas milhares de vezes nas redes após a ida de Lula ao local, em 12 de outubro de 2022, onde participou de um ato de campanha para o segundo turno das eleições.





O boné foi um presente de lideranças comunitárias ao ex-mandatário com o intuito de representar não só o Alemão, mas outras favelas que levam 'complexo' no nome, como a Maré e a Penha., dizem publicações que acompanham imagens de Lula usando o boné com a sigla 'CPX' no Twitter Telegram . O conteúdo também chegou ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.A alegação foi compartilhada por diversos políticos ligados ao governo de Jair Bolsonaro (PL), como seu filho e senador Flávio Bolsonaro , o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra , o ex-Secretário da Cultura Mário Frias , e a deputada federal Carla Zambelli Mas a sigla inscrita no boné usado por Lula faz referência a complexos de favelas, como o do Alemão, no Rio de Janeiro, onde ele participou de um evento de campanha em 12 de outubro de 2022.Antes de seguir para a caminhada no local, o ex-presidente participou de uma conversa com lideranças comunitárias. Uma consulta à íntegra da transmissão mostra o momento em que ele recebe o objeto de Camila Moradia, uma das organizadoras do evento. Ela falou à AFP sobre a motivação por trás do presente:Moradia disse que a ideia surgiu em uma reunião para a organização do evento, quando um amigo sugeriu presentear o ex-presidente:[Lula]Ela comparou o boné com outros presentes típicos entregues a Lula em seus atos de campanha pelo Brasil:A terminologia também é usada por órgãos oficiais, como a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que afirmou à AFP em 13 de outubro de 2022:O governo do Rio também já utilizou a sigla, como por exemplo neste documento em que faz referência ao Complexo da Maré.Uma nota publicada no site oficial de Lula sobre a tentativa de vincular o boné a facções criminosas afirma:Moradia também repudiou os comentários, que reforçam estigmas sobre moradores de favelas e periferias:O jornal Voz das Comunidades, que cobre favelas do Rio de Janeiro e foi criado no Complexo do Alemão, publicou uma matéria chamando a alegação de. Em um movimento coletivo, a página e outras lideranças acrescentaram 'CPX' ao nome de usuário no Twitter no dia após o evento.O conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa