Gravação de 2015 é usada para insinuar que o WhatsApp seria bloqueado em outubro de 2022

Uma reportagem de 2015 que noticiava a solicitação de bloqueio do WhatsApp voltou a circular desde 30 de setembro de 2022.



As publicações compartilhadas dezenas de vezes sugerem que a proibição do aplicativo seria uma forma de dificultar a comunicação durante o primeiro turno das eleições de 2022.





Captura de tela feita em 2 de outubro de 2022 de uma publicação no Twitter ( .)

Vídeo de 2015

Comparação entre o conteúdo viralizado (E) e reportagem no portal G1 de dezembro de 2015.

Mas a gravação viralizada data de dezembro de 2015, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo realmente fez a solicitação., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook e no Instagram No vídeo que acompanha as mensagens viralizadas, informa-se que o bloqueio do aplicativo teria inícioe duraria. Algumas das publicações não dizem quando começaria esse bloqueio, mas todas sugerem que a gravação se refere a uma ação a ser desencadeada nos primeiros dias de outubro de 2022.No entanto, o vídeo viralizado nas redes sociais não tem relação com as eleições de 2022.A gravação é um trecho da transmissão do Jornal das Dez , do canal GloboNews, que faz parte do Grupo Globo, então apresentado pelo jornalista Dony de Nuccio No vídeo que circulou nas redes sociais neste mês de setembro não é mencionada a data em que a reportagem foi feita, apenas que a Justiça havia determinado o bloqueio do WhatsAppMas uma busca pela fraselevou ao mesmo vídeo , publicado na seção do Jornal das Dez no portal G1, mas com data de 16 de dezembro de 2015.Uma comparação entre a sequência agora viralizada nas redes e o vídeo original de 2015 permite constatar que se trata do mesmo conteúdo.Uma pesquisa no Google pelas palavras-chavelimitada apenas para dezembro de 2015 mostra que esse tema foi amplamente noticiado ( 1 2 ), após a 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, em São Paulo, ordenar que as operadoras de telefonia móvel bloqueassem o aplicativo de mensagens.O site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) também informou sobre o bloqueio em 16 de dezembro de 2015, mas o texto não revelou a motivação da decisão, por correr em. O parecer foi dado pois o aplicativoe, posteriormente,Esse conteúdo já foi verificado pelo AFP Checamos ao circular fora de contexto em 2021 junto à alegação de que o aplicativo seria bloqueado para impedir a comunicação em meio às manifestações pró-Bolsonaro no 7 de setembro.

Neste fim de semana, o AFP Checamos se uniu a outras 6 iniciativas de checagem de fatos no Brasil para verificar conjuntamente desinformação sobre as eleições. A parceria CheckBR reúne também Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Fato ou Fake e Lupa.