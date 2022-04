Vídeo em que Lula e Globo são xingados por público da Sapucaí é adulterado

Captura de tela feita em 25 de abril de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Áudio original

Uma gravação que supostamente mostra as pessoas presentes no Sambódromo gritando “Globolixo” e “Lula ladrão seu lugar é na prisão” foi compartilhada mais de 6,4 mil vezes nas redes sociais desde 23 de abril de 2022, em meio aos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Mas o vídeo, registrado durante os ensaios técnicos em 27 de março, foi adulterado, pois no áudio original o público cantava “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”., indicam as legendas das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), Instagram ( 1 2 ), Twitter ( 1 2 ), TikTok ( 1 2 ) e YouTube Após as festividades de Carnaval serem adiadas em várias cidades brasileiras de fevereiro para abril de 2022, o Rio de Janeiro realizou nos dias 22 e 23 os desfiles das escolas de samba do grupo especial no Sambódromo - os primeiros desde que os casos de covid-19 explodiram no país.Mas o vídeo viralizado não mostra o ex-presidente Lula ou a Rede Globo sendo xingados, e registros encontrados pela equipe do AFP Checamos permitem confirmar que o mesmo foi gravado antes dos dias de desfile.

Uma busca nas redes sociais pelos termos “Lula + Sapucaí” levou a gravações mais antigas, feitas de diversos ângulos, que mostram o momento em que o público supostamente estava se manifestando contra Lula e a Globo.



Nos registros encontrados, que datam do final de março de 2022, são feitas referências (1, 2) ao dia 27 de março, quando as escolas de samba realizavam ensaios técnicos na Sapucaí, e pode-se ouvir a multidão entoando frases a favor de Lula e sem mencionar a Rede Globo (1, 2, 3).



Uma pesquisa feita pela AFP na plataforma Helo, cujo logotipo aparece em algumas publicações compartilhadas nas redes, levou ao vídeo intitulado “É Lula Lá no ensaio técnico da Sapucaí”. Nele, é possível ouvir as pessoas cantando “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.



Abaixo, uma comparação entre o vídeo viralizado e outro em que se ouve o público entoando o cântico favorável a Lula permite confirmar que ambos mostram o mesmo momento e que o áudio compartilhado nas redes foi, portanto, adulterado.

Comparação feita em 24 de abril de 2022 entre o vídeo com o áudio adulterado (E) e com o original (foto: Reprodução)

Assim como outros grandes eventos recentes, o Carnaval de 2022 foi marcado por manifestações políticas dentro e fora da avenida no Rio de Janeiro e em São Paulo ( 1 2 ).