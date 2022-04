Homem em um vídeo sobre fraude em urnas é humorista, e não advogado do PT

Captura de tela feita em 20 de abril de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Um vídeo de um homem dando orientações sobre fraude em pesquisas eleitorais e nas urnas circula nas redes sociais como se tratasse do “Dr. Avacalho Ellhys”, “líder dos advogados” do Partido dos Trabalhadores (PT). Mas as imagens, com centenas de compartilhamentos desde 18 de abril de 2022, foram publicadas no perfil de um humorista, que tem o suposto profissional como um de seus personagens. Em seu site, a equipe de Lula, pré-candidato à presidência em 2022, informou que “Avacalho Ellhys” jamais foi advogado do PT nem do ex-mandatário. Uma busca no site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por esse nome e pelo nome do humorista não identificou registros.

, diz uma publicação no Facebook . Conteúdo semelhante circula no Twitter e no TikTok Em uma busca feita pelo perfilno Kwai, que aparece como marca d´água em alguns dos vídeos, a AFP identificou tratar-se de um perfil humorístico, fonte do vídeo viralizado. Na descrição da conta, o usuário, Warley Clauhs, se identifica comose trata de um de seus personagens.Em uma busca no YouTube pelo mesmo nome do perfil no Kwai, foi possível encontrar um canal denominado. Nele também é possível ver o vídeo viralizado , publicado em 18 de abril de 2022. Também foi identificado um vídeo no qual Clauhs interpreta Avacalho e fala mais sobre suas características. No canal, é possível ver também gravações do humorista interpretando outros personagens, como um bebê e uma drag queen Em seu site , a equipe do ex-presidente Lula, pré-candidato às eleições de 2022, informou quenão atua como advogado do partido nem do ex-mandatário.A partir do perfil do humorista no Instagram, cujo endereço está disponível em sua página no Kwai, o Checamos identificou que ele foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2020. Uma pesquisa no site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrou o nome completo do humorista,Uma nova busca com seu nome, assim como o de, por registros na Ordem de Advogados do Brasil (OAB) , não trouxe resultados, o que indica que ele não é, de fato, advogado.No site do TSE, também é possível ver que em nenhuma das duas vezes em que foi candidato a vereador, em 2020 e 2016, Clauhs esteve vinculado ao PT.O Checamos entrou em contato com o humorista, mas não obteve resposta até a publicação deste artigo.A AFP já verificou outras alegações sobre a segurança das urnas eletrônicas.