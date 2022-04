Motociata de 15/4 não entrou para o Guinness como a 'maior da história'

Captura de tela feita em 15 de abril de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o último dia 15 de abril de 2022 afirmam que o ato de motocicletas realizado em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo no mesmo dia teria entrado para o Guinness World Records como a “maior motociata da história”. No entanto, a entidade afirmou à AFP que não registra recordes com motivação política. Além disso, dados reportados na mídia indicam que a motociata de abril de 2022 contou com menos participantes do que outra realizada no mesmo estado em 2021, por exemplo.



“Bolsonaro hoje. Foi pro Guinness Book como a maior Motociata da história. A honestidade de Bolsonaro valeu cada litro de combustível”, diz uma das mensagens compartilhadas no Facebook (1, 2, 3) e Twitter.



As publicações fazem referência a uma manifestação com motocicletas organizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em 15 de abril de 2022, em São Paulo. O evento contou com a presença do mandatário. No passado, atos semelhantes foram realizados em diferentes cidades do país (1, 2, 3).

Não é verdade, no entanto, que a manifestação tenha sido registrada no Guinness World Records, organização que registra recordes reconhecidos mundialmente.Uma pesquisa feita em inglês pelos termos "motorcycle" e “Brazil” no site oficial do Guinness leva a dois resultados, mas nenhum deles se refere a um ato organizado por apoiadores do mandatário brasileiro.Um dos eventos registrados como recorde ocorreu em 7 de julho de 2013 no município de Corupá, no estado de Santa Catarina, com a participação de 3.312 motociclistas em trilhas. O segundo resultado é relacionado a um recorde de medalhas em uma única edição do evento de esportes radicais X Games.O Guinness detalha em seu site que a organização não registra eventos com motivações políticas: “À AFP, a entidade confirmou que não houve o registro de qualquer recorde envolvendo o ato pró-Bolsonaro realizado no último dia 15 de abril., disse a organização., explicou “não seriam autorizados para esses fins, caso houvesse a solicitação de registro.Como noticiado na mídia ( 1 2 ), o evento liderado pelo presidente em em 15 de abril, em São Paulo, contou com a participação de 3.703 motos, segundo registros de pedágios da Rodovia dos Bandeirantes. Esse número é 44% menor do que o visto em uma outra motociata realizada por apoiadores de Bolsonaro em 16 de junho de 2021, que reuniu 6.661 motos Em dezembro de 2021, o Checamos verificou um conteúdo semelhante envolvendo um outro ato de motocicletas em apoio a Bolsonaro.