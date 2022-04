Foto de Bolsonaro em jogo com André Mendonça é de 2019, antes de assumir cargo no STF

Uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado do atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em um jogo de futebol foi compartilhada mais de 2.700 vezes nas redes sociais desde, pelo menos, 17 de abril de 2022.





Nas publicações, usuários questionam o fato de um integrante da corte acompanhar o mandatário. Mas isso está fora de contexto: a imagem viralizada é de 2019, quando Mendonça ainda desempenhava a função de Advogado-Geral da União., diz uma das publicações difundidas no Twitter , no Facebook ( 1 2 ) e no Instagram , questionou outro usuário ao publicar a imagem.Em 17 de abril de 2022, Bolsonaro compareceu ao estádio Vila Belmiro para assistir ao jogo entre Santos e Coritiba pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A ocasião foi registrada em vídeo por diversos veículos jornalísticos ( 1 2 ). Segundo as reportagens, o presidente recebeu aplausos e vaias de opositores presentes no local.Nos vídeos, é possível perceber que as roupas usadas pelo presidente não correspondem às da imagem viralizada. Na partida pelo Brasileirão de 2022, o mandatário vestia uma camisa lisa, enquanto é visto usando uma camisa com o escudo santista na foto compartilhada nas redes.Nas matérias jornalísticas de abril de 2022, também não há qualquer menção à presença de André Mendonça no jogo.Uma pesquisa no Google pelos termos, filtrando por imagens, levou a um artigo publicado em 2020 pelo Correio Braziliense.O texto contém uma imagem semelhante à viralizada com a seguinte legenda:. A imagem é creditada ao Twitter de Mendonça.Uma pesquisa pelo termona conta do atual magistrado no Twitter trouxe como resultado uma publicação feita em 17 de novembro de 2019., escreveu Mendonça.Na imagem que acompanha o tuíte, é possível identificar os mesmos elementos da foto viralizada em 2022:Uma matéria publicada pelo portal de notícias esportivas do Grupo Globo em 16 de novembro de 2019 mostra a mesma cena aos 25 segundos da reportagem, aproximadamente. Nesta data, o Santos enfrentava o São Paulo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.Segundo o artigo, em 2019, a recepção ao presidente também foi dividida entre vaias e aplausos. Nesse período, Mendonça ainda não era, contudo, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que afirmam as publicações compartilhadas nas redes.Mendonça liderou a Advocacia Geral da União de janeiro de 2019 a abril de 2020 , quando deixou o cargo para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ocupou até março de 2021. Depois, retornou à liderança da Advocacia-Geral da União durante o período de 30 de março de 2021 a 6 de agosto de 2021 , após ter sido indicado por Bolsonaro para uma vaga na suprema corte.Apesar de, ainda em 2019, Bolsonaro ter dito que Mendonça seria um bom nome para o STF ( 1 ), sua aprovação para o posto só ocorreu em dezembro de 2021