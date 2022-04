Vídeo não mostra evento de pré-candidatura de Bolsonaro, mas manifestação

Captura de tela feita em 12 de abril de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: reprodução)

Um vídeo aéreo de uma grande aglomeração em Brasília foi visualizado mais de 27 mil vezes em redes sociais ao menos desde 2 de abril de 2022. Segundo as publicações, as imagens mostram o lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) às eleições de outubro de 2022. Mas o vídeo foi feito, na verdade, em uma manifestação em apoio ao mandatário realizada no último feriado da Independência, em 7 de setembro de 2021.



“Lançamento da candidatura do Bolsonaro. Ontem em Brasília”, diz uma publicação no Twitter. O vídeo circula com a mesma alegação no Facebook. “Dia primeiro, em Brasília, lançamento da candidatura de Bolsonaro. E acredite, segundo as pesquisas está em segundo lugar. A imprensa se calou, não falou nada” , diz outro usuário.

Atos de 7 de setembro

Nas imagens, é vista uma multidão de pessoas vestidas de verde e amarelo em meio a bandeiras do Brasil na Esplanada dos Ministérios , em Brasília. Nos vídeos mais longos, a partir de 1 minuto e 39 segundos, o presidente Jair Bolsonaro pode ser ouvido discursando sobre um carro de som.

Uma busca no Google por um trecho do discurso que pode ser ouvido na gravação (“outro dia uma menina perguntou para mim se era difícil ser presidente”) junto ao nome de Bolsonaro levou a um vídeo da mesma fala, mas publicado em 7 de setembro de 2021.



Nesta data, quando é celebrado o dia da Independência do Brasil, manifestantes se reuniram em diversas cidades do país em atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro. O mandatário discursou presencialmente em duas dessas manifestações, em Brasília e São Paulo.



Uma comparação entre fotos feitas (1, 2) pela AFP no ato de 7 de setembro de 2021, em Brasília, com o vídeo compartilhado nas redes sociais, permite confirmar que ambos retratam o mesmo evento.



Coincidem, nos dois registros, a bandeira com faixas verde e amarela do lado direito da carreta de onde o presidente discursava e uma fileira com cabines brancas de caminhões, como demonstrado abaixo:

Comparação entre capturas de tela do vídeo viral (E) e de uma fotografia da manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília, em 7 de setembro de 2021 (Sergio Lima / AFP) (foto: Reprodução)

Evento com tom eleitoral

Outros veículos também publicaram imagens semelhantes em 7 de setembro de 2021 ( 1 2 ).De fato, uma busca reversa por capturas de tela do vídeo viral por meio da ferramenta InVid-WeVerify*, mostra que os registros mais antigos das imagens datam de setembro de 2021 Uma busca no Google pelas palavras-chave, não identificou qualquer registro de um evento oficializando a candidatura do atual presidente à reeleição.Outra pesquisa realizada no site do Partido Liberal (PL) , ao qual o mandatário está filiado, tampouco encontrou menções a um lançamento de candidatura realizado em abril.Somente há registro de um evento ocorrido em Brasília em 27 de março de 2022, identificado pelo partido como lançamento do movimento. Inicialmente, o encontro havia sido anunciado como o lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro, mas a descrição foi alterada para evitar indicou a advogada da legenda ao G1.O receio era de que o evento ferisse a Lei das Eleições, que determina que a propaganda eleitoral só pode começar a partir de 16 de agosto, como reportou o veículo. Em declarações à imprensa , no entanto, Bolsonaro afirmou tratar-se, simbolicamente, do lançamento de sua pré-candidatura.Este conteúdo também foi verificado por Agência Lupa