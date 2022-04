Pedro Castillo não sugeriu que população peruana 'coma pombo'

Captura de tela feita em 7 de abril de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Publicações que somam centenas de interações nas redes sociais desde 5 de abril de 2022 asseguram que o presidente do Peru, Pedro Castillo, teria sugerido o consumo de carne de pombo, no âmbito dos protestos contra o aumento dos preços de combustíveis e alimentos no país. Mas não há registro dessa orientação e a Secretaria-Geral da Presidência peruana desmentiu a frase à AFP., indicam publicações no Twitter e no Facebook Conteúdo semelhante também circula em espanhol As publicações foram compartilhadas depois que a destituição de Castillo não foi aprovada no Congresso em 28 de março, dia em que começaram protestos em Lima e no porto de Callao devido ao aumento dos preços dos combustíveis e alimentos no país.Algumas publicações em espanhol se baseiam na captura de tela de um tuíte que parece ter sido publicado pelo jornal peruano La República . Mas o usuário que pode ser visto na imagem (@larepublica_pe, com i maiúsculo em vez de l) era identificado como uma conta de paródia. No momento da publicação desta verificação, a conta estava suspensa Uma busca avançada no site do jornal e em suas redes sociais ( 1 3 ), assim como em suas versões arquivadas ( 1 4 ), não levou a resultados sobre a suposta declaração. Por sua vez, a editoria de verificação do La República negou a publicação da suposta fala.Uma busca pelas palavras-chave “Castillo” e “carne de paloma” [carne de pombo, em espanhol] no Google tampouco localizou publicações oficiais que indicassem que o presidente tenha feito tal afirmação.Também não foram encontrados registros das declarações viralizadas nas redes sociais de Castillo ( 1 3 ), nem em suas versões arquivadas ( 1 3 ). Também não foram obtidos resultados em buscas feitas no site da Presidência, em suas redes sociais ( 1 3 ) nem nas versões arquivadas ( 1 4 ).À equipe de checagem da APF, a Secretaria-Geral do gabinete presidencial peruano negou a suposta declaração de Castillo sobre carne de pombo.