Vídeo vinculado ao ex-presidente Lula mostra, na verdade, abordagem policial de rotina a torcedores

Um vídeo de uma abordagem policial foi compartilhado mais de 2.500 vezes nas redes sociais ao menos desde o último 5 de abril com a alegação de que os protagonistas das imagens foram presos “a caminho de Fortaleza”, onde realizariam “saques nos supermercados” a mando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Contudo, a Polícia Militar do Ceará afirmou ao Checamos que a cena retrata uma abordagem de rotina a torcedores do Sport Club de Recife, que estavam a caminho da final da Copa Nordeste, em 3 de abril. A Torcida Jovem do clube, que aparece na gravação, divulgou nota de agradecimento à PM pela revista feita “com respeito” e por terem sido “posteriormente levados ao estádio”., diz a legenda de publicações compartilhadas no Twitter Facebook , acompanhada por um vídeo da abordagem policial.A gravação também foi enviada ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação.Aos 4 segundos do vídeo, é possível identificar a inscriçãono uniforme de um dos policiais vistos em primeiro plano. Uma busca por esses termos no Google levou a arquivos da Polícia Militar do Ceará.Procurada pelo Checamos, a assessoria de imprensa da corporação confirmou que as imagens mostram um procedimento policial, mas não o descrito nas redes. Na verdade, explicou, a sequência retrataem referência à final da Copa Nordeste , disputada em 3 de abril de 2022 entre o time da capital Fortaleza e o Sport Club do Recife.Os torcedores em questão eram do Sport, e foram vistoriados e escoltados até o estádio, segundo informou a PM., acrescentou o órgão, que também informou tratar-se de um, que tem como objetivoA cor amarela e outros elementos das camisas dos torcedores são semelhantes a regatas camisas da Torcida Jovem do Sport.Por meio de suas contas nas redes sociais, a torcida organizada de Recife agradeceu em 4 de abril de 2022 à Polícia Militar do Ceará pela revista feitae por terem sidoA foto que ilustra a publicação retrata a mesma cena vista no vídeo viralizado:Em notícias divulgadas pela imprensa após a derrota do Sport para o Fortaleza por 1x0, é possível identificar torcedores no estádio com camisas similares.

Esse conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa e Aos Fatos.