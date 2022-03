Entenda por que a afirmação de que não houve golpe no Brasil em 1964 não se sustenta

Às vésperas do 31 de março de 2022, publicações nas redes sociais questionam a existência de um golpe militar no Brasil. Segundo usuários, não houve uma ditadura entre 1964 e 1985, mas um “regime militar”, já que teria havido “alternância de poder” e participação do Congresso Nacional na deposição do presidente João Goulart, na eleição de Castelo Branco e na aprovação da Constituição de 1967.





Soldados brasileiros patrulham as ruas de São Paulo em 3 de abril de 1964, após o golpe militar que levou à derrubada do presidente João Goulart por membros das Forças Armadas Brasileiras (foto: AFP)

Manifestantes erguem fotos de pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura de 1964-1985, em São Paulo, em 31 de março de 2019 (foto: AFP / Nelson Almeida)

“Fachada de legalidade”

Mas historiadores consultados pelo Checamos afirmam que, embora esses tenham sido artifícios usados pelos militares para manter uma “fachada de legalidade”, o aparato autoritário do governo instituído a partir de 1964 não deixa dúvidas sobre a existência de uma ditadura., diz um tuíte de 27 de março de 2022.Um ano antes outro usuário assinalava:Afirmações similares vêm circulando regularmente nas redes sociais pelo menos desde 2013 2021 ).De acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil ( CPDOC ), o ex-presidente João Goulart foi deposto na madrugada de 31 de março de 1964 diante do avanço das tropas mobilizadas pelos generais Mourão Filho e Amauri Kruel sob o pretexto de livrar o Brasil do comunismo.Na noite de 1° de abril, o Senado declarou a vacância do cargo de presidente da República, interinamente ocupado pelo então líder da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. No dia 2 de abril, formou-se o, chefiado por representantes das Forças Armadas. O general Humberto Castelo Branco assumiu o poder em 15 de abril, sendo o primeiro dos cinco militares que governaram o Brasil por 21 anos.Embora publicações nas redes sugiram que o golpe de 1964 foi uma, o acontecimento se enquadra na definição de golpe de Estado dada por especialistas no assunto, como descrito pelo Dicionário de Política, editado pela Universidade de Brasília:As definições de regime militar e de ditadura tampouco refletem as diferenças citadas pelas publicações viralizadas., diz o dicionário Sobre regimes militares , o dicionário aponta especificamente o caso da América Latina, onde a ação dos militares na política era essencialmente de caráter pontual até as décadas de 1960 e 1970, quando essas intervenções perderam seu caráter temporário e, que, mesmo apoiados por determinados setores sociais, Carlos Fico , professor de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que, apesar das diferenças conceituais, na prática, os termos costumam ser usados como sinônimos:, afirma Fico., sublinhou.Algumas publicações viralizadas afirmam que o regime militar não foi uma ditadura por ter sidoEm março de 1964, foram organizadas as Marchas da Família com Deus pela Liberdade , que reuniram milhares de pessoas contra as reformas de base propostas por Goulart. A Marcha da Vitória, realizada no Rio de Janeiro em 2 de abril, levou 1 milhão de apoiadores às ruas.Fico alerta, contudo, que essas manifestações contra o governo não significam que o golpe tenha tido um forte apoio popular. “, disse. Ele adicionou:De acordo com essas pesquisas do Ibope , realizadas entre os dias 20 e 30 de março de 1964, nas cidades de São Paulo, Araraquara e Avaí, no estado de São Paulo, o governo de João Goulart era avaliado comoououpor, respectivamente, 72%, 62% e 74% dos entrevistados.Para Lívia Gonçalves Magalhães , professora de História do Brasil República do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), embora alguns setores tenham sido favoráveis ao golpe, esse[de um governo militar que ficaria no poder por 21 anos], explicou.Os especialistas consultados também refutaram a alegação viralizada de que não houve ditadura porque no período, disse o professor da UFRJ.Exceto por curtos períodos temporais, em 1966, 1968 e 1977 , o Congresso permaneceu aberto. Assim como a simulada alternância de poder, isso contribuía para que se estabelecesse uma aparente legalidade, apontam os especialistas., argumentou Fico. Mas, na prática, prevalecia o Poder Executivo, ao qual o Legislativo se submetia.Exemplo disso foi a determinação do Ato Institucional N°1 ( AI-1 ), de 9 de abril de 1964, de que os projetos de lei enviados pelo presidente da República que não fossem apreciados em no máximo 30 dias pela Câmara e dentro desse prazo pelo Senado seriam considerados aprovados.O AI-1 também suspendeu as imunidades parlamentares e autorizou o Executivo a cassar mandatos e suspender os direitos políticos por 10 anos. Em 10 de abril de 1964, 40 parlamentares tiveram seus mandatos cassados no Congresso., expôs Fico.O Congresso também sofreu com a extinção dos partidos políticos pelo AI-2 . Pela legislação partidária, apenas dois partidos eram permitidos: a Aliança Renovadora Nacional (Arena), dos partidários do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com a oposição, conferindo, nas palavras de Fico, umaPara os historiadores, por esses motivos, a alegação de que o regime não foi uma ditadura porque o Congresso aprovou a Constituição de 1967 não se sustenta., disse Magalhães. AI-4 , de 27 de outubro de 1965, convocou o Congresso para se reunir, entre os dias 12 de dezembro de 1966 - pouco após ter passado cerca de um mês fechado por decreto presidencial - e 24 de janeiro de 1967, para discutir, votar e promulgar o projeto de Constituição de Castelo Branco.O prazo de 43 dias destoa do período de 16 meses que durou a Assembleia Constituinte de 1987-1988, que derivou na Carta Magna atualmente em vigor.Segundo a Comissão da Verdade , que investigou os crimes da ditadura, 434 pessoas morreram ou desapareceram nos 21 anos em que os militares ocuparam o poder.