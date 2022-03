Ataques a sistemas eleitorais brasileiros são difíceis e improváveis, dizem especialistas

Um trecho da entrevista do hacker Marcos Roberto Correia da Silva, preso em Minas Gerais em março de 2021 e investigado por ataques cibernéticos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições municipais em 2020, voltou a circular nas redes sociais em março de 2022, com mais de 3.500 interações.





O vazamento das eleições municipais de 2020

Urnas eletrônicas usadas no primeiro turno das eleições gerais de 7 de outubro são preparadas no TRE-PR, em Curitiba, em 21 de setembro de 2018 (foto: AFP / Heuler Andrey)

Oficial eleitoral carrega urna eletrônica em 26 de outubro de 2002, às vésperas da eleição presidencial (foto: AFP / Evaristo Sá)

A votação poderia ser manipulada via internet?

Na gravação, o hacker faz uma série de alegações sobre supostas falhas no processo eletrônico de votação do Brasil. Mas o TSE afirmou à AFP que não foi realizado nenhum ataque aos sistemas eleitorais e especialistas explicaram por que diversas das técnicas mencionadas no vídeo não são viáveis., diz uma publicação no Twitter com a gravação, que tinha circulado inicialmente em julho de 2021 , em que Marcos Roberto Correia faz afirmações sobre supostos vazamentos de dados de eleitores e vulnerabilidade de um sistema conectado à internet, além de comentar sobre falhas em urnas eletrônicas em uma conferência nos Estados Unidos.O conteúdo também circula no Facebook A AFP consultou quatro especialistas em segurança cibernética e também o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito dessas alegações.Para os especialistas, os ataques online ocorridos durante as eleições municipais em 15 de novembro de 2020 demonstram vulnerabilidades no sistema web utilizado pelo TSE, mas isso não seria suficiente para alterar de maneira permanente os resultados eleitorais. Também destacam que a operação não poderia ser feita com a facilidade descrita no vídeo. Jéferson Campos Nobre , professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), disse ao Checamos em 22 de março de 2022 que os métodos citados de ataques às urnas eletrônicas não são factíveis., apontou Nobre.Consultado pela AFP também em março de 2022, o TSE afirmou que a evolução dos mecanismos de segurança e integridade da votação se dá de forma constante. O órgão ressaltou que o ataque ao seu sistema de gestão de pessoas desencadeou uma série de ações de melhoria da cibersegurança dos sistemas publicados na internet, entre elas. O tribunal acrescentou, ainda, que oAinda de acordo com o TSE, um novo modelo de urna eletrônica será usado nas eleições de 2022: a UE2020. No entanto, ela não será empregada sozinha, masDentre as afirmações feitas por Marcos Roberto Correia no vídeo viralizado, está a de que foi possível acessar dados de eleitores.(...), diz, detalhando ter tido acesso a nome, CPF, voto, RG e dados biométricos dos votantes.Em julho de 2021, o TSE negou essa alegação., disse à AFP.Segundo especialistas, ainda que o hacker tivesse conseguido acessar esses dados, seria impossível saber em quem um eleitor específico votou., disse no mesmo mês Lucas Lago , mestre em engenharia da computação, pesquisador no Centro de Estudos, Sociedade e Tecnologia da Universidade de São Paulo e desenvolvedor no Projeto7c0 O TSE também informou à AFP em julho de 2021 que, nas eleições de 2020, ocorreram dois tipos de ataques cibernéticos: Thiago Ayub , especialista em ataques DDoS, afirmou que o ataque com a primeira técnica mencionada, de SQL Injection, é um tipo de invasão cibernética por meio da qual um hacker se aproveita de campos digitáveis em um site para acessar de forma não autorizada um banco de dados., explicou Ayub.Já o ataque do tipo DDoS, ou de negação de serviços, é uma ação que tem como objetivo sobrecarregar um servidor, por meio de várias tentativas de acesso simultâneas.Em 2014, o TSE já havia sofrido ataques desse tipo: o tribunal registrou 200 mil ataques de negação de serviço por segundo durante o fim de semana do primeiro turno das eleições gerais. Em 2020, no pleito municipal, o órgão identificou 486 mil conexões por segundo para tentar derrubar o sistema de totalização de votos - sem sucesso, de acordo com o tribunal.De acordo com Ayub, esse é um tipo de ataque comum.Mas, ainda que evitáveis, segundo especialistas, nenhum desses ataques poderia ter adulterado o sistema das urnas eletrônicas - ao menos não de uma maneira direta e simples como a descrita no vídeo., afirmou Ayub., acrescentou à AFP., afirma, ainda, o hacker durante a entrevista viralizada. Paulo Lício de Geus , representante da Sociedade Brasileira de Computação nos testes públicos de segurança do TSE e professor do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explicou à AFP em julho de 2021 que o resultado das urnas é transferido aos servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e ao do TSE por uma rede fechada (VPN), à qual somente a Justiça Eleitoral tem acesso:, adicionou.O TSE acrescentou em nota à AFP que,nos boletins de urna. O tribunal explicitou que Lago explicou que boa parte do processo que seria necessário para manipular as urnas eletrônicas provavelmente iria exigir acesso físico aos flash cards que são usados para instalar as urnas ou ao equipamento em si:

“É difícil pensar em todas as possibilidades de ataques, mas boa parte deles exigiria uma pessoa próxima fisicamente às urnas”.



Urnas eletrônicas hackeadas nos EUA

Em outro trecho da entrevista, Marcos Roberto Correia também afirma que hackers nos Estados Unidos demonstraram que as urnas eletrônicas possuem brechas de segurança:A afirmação está parcialmente correta. A DefCon é uma conferência anual de hackers que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos. De fato, o evento reserva um espaço para discussões e testes relacionados à tecnologia eleitoral empregada nos EUA, que ocorrem no chamado DefCon Voting Village. No entanto, o TSE afirmou que em nenhuma edição da conferência urnas brasileiras foram testadas e invadidas.Em 2017, o tribunal enviou dois técnicos para acompanhar os trabalhos da Voting Village., disse o TSE em nota enviada em julho de 2021, cujo conteúdo foi reiterado pelo tribunal em março de 2022.Ainda de acordo com o órgão, um dos motivos para acompanhar a DefCon à época era aprimorar o Teste Público de Segurança (TPS) , no qual especialistas em tecnologia tentam burlar as barreiras de proteção da urna eletrônica e invadir sistemas a ela vinculados.