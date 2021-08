Outros países, além de Brasil, Butão e Bangladesh, usam urnas sem voto impresso em escala local

Captura de tela feita em 17 de agosto de 2021 de uma publicação no Twitter

Voto eletrônico sem registro impresso

Voto eletrônico com registro impresso

Publicações que afirmam que somente Brasil, Butão e Bangladesh usam urnas eletrônicas sem voto impresso foram compartilhadas mais de dez mil vezes nas redes sociais desde junho de 2021. Em nível nacional, urnas eletrônicas sem o registro impresso realmente são usadas em poucos países, para além do Brasil. Mas em menor escala e de modo limitado, o sistema é utilizado em votações na França e nos Estados Unidos, entre outros. Além disso, segundo o TSE, o sistema eleitoral brasileiro possibilita auditorias., diz uma publicação no Twitter . O mesmo conteúdo e outros com alegação semelhante circularam no Facebook ( 1 3 ) e no Instagram ( 1 2 ).As postagens foram publicadas no contexto das críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ao sistema eletrônico de votação brasileiro. No último dia 9 de julho , o mandatário chegou a afirmar que as eleições de 2022 - nas quais pretende ser candidato à reeleição - não ocorreriam se não fosse adotado o voto impresso.Em 10 de agosto, porém, a Câmara dos Deputados rejeitou uma proposta de emenda constitucional (PEC) que previa a adoção do voto impresso. O objetivo da proposta era a utilização de um tipo de urna eletrônica que permitisse a impressão do registro do voto . Segundo o texto apresentado, esse registro seria uma espécie de cédula em papel que poderia ser conferida pelo eleitor, mas sem contato manual, e que seria posteriormente depositada em recipiente indevassável para ser usada em eventuais auditorias.No entanto, a PEC, que precisava da aprovação de no mínimo 308 deputados, atingiu somente 229 votos favoráveis.É verdade que Bangladesh e Butão também utilizam um modelo como o do Brasil, de voto eletrônico sem registro impresso. Mas em Bangladesh tanto as urnas eletrônicas quanto o voto em papel são utilizados. O país usou as chamadas EVMs (Máquinas de Votação Eletrônica) pela primeira vez em uma eleição nacional em 30 de dezembro de 2018 , mas a tecnologia já havia sido utilizada anteriormente em 2011, embora em menor escala.Um relatório de outubro de 2018 elaborado pela ONG Instituto Nacional Democrático (NDI, com sede nos Estados Unidos), que enviou uma delegação internacional para observar os preparativos para a votação daquele ano no país, registra que em Bangladesh o grupo ouviusobre o uso das máquinas, a partir do anúncio de planos da Comissão Eleitoral local país de implementar o voto eletrônico em algumas circunscrições.Levantamento realizado pelo International Institute for Democracy and Electoral Assistance ( Idea ) em 178 países indica que no Butão também são usadas as urnas eletrônicas. Em 2018, o país informou , em suas “Regras e regulamentos da máquina de votação eletrônica (EVM) do Reino do Butão”, que[da urna eletrônica], como indica o documento na página 20.

Já na Índia, onde são realizadas as maiores eleições do mundo, a urna eletrônica começou a ser empregada em 1998 e teve seu uso gradualmente expandido nos anos seguintes. “Desde 2000, a Índia presenciou 113 eleições para as Assembleias Legislativas Estaduais e três eleições gerais para a Lok Sabha [a Câmara baixa do Parlamento indiano] onde os votos foram registrados e gravados com o uso de EVMs”, diz um documento da Comissão Eleitoral da Índia de 2018.



Ainda segundo a comissão, uma série de mudanças tecnológicas foram feitas nas urnas em 2001 e em 2006: “A última adição à EVM indiana é o uso do Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) [comprovante de votação em papel verificado pelo eleitor, em tradução livre], que foi introduzido em 2013 como uma medida adicional de transparência no sistema eleitoral baseado no uso de EVMs”.



“VVPAT é um sistema independente anexado às Máquinas Eletrônicas de Votação que permite aos eleitores verificar se seus votos foram lançados conforme o pretendido. No momento da votação, é impresso um boletim contendo o número de série, nome e símbolo do candidato e fica exposto em uma janela transparente por sete segundos. Depois disso, essa nota impressa é cortada automaticamente e cai na caixa de coleta lacrada do VVPAT”, continua a comissão em sua seção de perguntas e respostas.

Oficiais eleitorais demonstram como utilizar uma máquina de votação eletrônica em Dhaka, Bangladesh, em 27 de dezembro de 2018 ( AFP / Munir Uz Zaman)

Recuo na Namíbia e registro impresso do voto

Uso em outros países

Um eleitor do Butão registra seu voto em Thimpu, capital do país, em 18 de outubro de 2018 ( AFP / Diptendu Dutta)

Urna brasileira e possibilidades de auditoria