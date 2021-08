Mensagens virais sobre os sintomas da variante delta da covid-19 são enganosas

Mensagens que circulam centenas de vezes nas redes sociais pelo menos desde 30 de junho de 2021 atribuem à variante delta da covid-19 novas características, como o fato de não haver “tosse nem febre”, ter “maior taxa de mortalidade” e “não viver na região nasofaríngea”. Contudo, de acordo com especialistas e documentos oficiais consultados pelo AFP Checamos, essas afirmações são imprecisas e enganosas.

O texto, difundido também no Twitter, diz ainda que “os testes de esfregaço nasal (Swab), muitas vezes, são negativos para Covid-19!!! E há cada vez mais resultados falsos negativos em testes de nasofaringe (Swab)”. Acrescenta que “isso significa que o vírus se espalha, e se espalha diretamente, para os pulmões, causando estresse respiratório agudo causado pela pneumonia viral. Isso explica porque se tornou mais silencioso e mortal !!!”.



Conteúdo similar circulou em espanhol Em agosto, no momento de publicação desta checagem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece quatro variantes de preocupação do SARS-CoV-2: alfa, beta, gama e delta. Desde sua aparição na Índia em outubro de 2020, a variante delta obrigou autoridades de vários países a endurecerem restrições sanitárias.De acordo com a atualização epidemiológica mais recente da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) , de 8 de agosto de 2021, essa variante foi identificada em ao menos 22 países da América, entre eles o Brasil. Em agosto, o país registra 59,3% de prevalência da delta, de acordo com dados da Rede Genômica da Fiocruz. Segundo a instituição, essa taxa de prevalência relaciona-se aos genomas depositados na plataforma genômica internacional Gisaid, e pode haver seleção de amostras.As mensagens asseguram que nos novos contágios não há, e simSobre isso, Evaldo Stanislau , médico infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, explicou ao AFP Checamos que a variante delta não está em um patamar diferente do SARS-CoV-2 identificado em Wuhan, na China.Nesse sentido, é possível identificar, disse.Um dos textos que circula é atribuído à prefeitura de Palestina do Pará, situada no estado de mesmo nome. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou à AFP que, em julho, divulgouda variante delta, algo que foi esclarecido posteriormente em nota publicada em 13 de agosto de 2021 e também enviada ao AFP Checamos , diz o texto.Um relatório de 23 de junho de 2021 do estudo Zoe Covid Symptom , com informações de mais de quatro milhões de pessoas contaminadas em todo o mundo e realizado pela empresa de saúde Zoe e pelo King’s College de London, estabeleceu que os cinco sintomas mais comuns registrados em pessoas imunizadas com uma e duas doses são diferentes daqueles detectados nas não vacinadas.Segundo o estudo, os sintomas mais frequentes entre imunizados com o esquema vacinal completo foram: dor de cabeça, coriza, espirros, dor de garganta e perda do olfato. Pessoas que foram vacinadas com uma dose relataram as mesmas condições, excluindo a perda do olfato e adicionando tosse persistente. Já as não vacinadas disseram sentir dor de cabeça, dor de garganta, coriza, febre e tosse. Dessa forma, tanto a tosse quanto a febre continuam presentes no amplo quadro de sintomas do novo coronavírus.Além disso, um levantamento de infecções pela covid-19 publicado em 28 de julho de 2021 pelo Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido , que compila informações sobre sintomas, variantes presentes e características de pessoas infectadas, mostrou que, até aquele mês, os sintomas mais comuns no país eram tosse, fadiga e dor de cabeça.As publicações viralizadas alegam também que a variante delta é. No entanto, de acordo com Stanislau,O infectologista explicou que essa alta transmissibilidade gera probabilidade de impacto no sistema sanitário:Sobre isso, Eduardo de Mello , virólogo e assistente do Conselho Diretivo do Instituto de Pesquisas Biológicas Clemente Estable do Uruguai, disse à AFP que ainda. No entanto, ele esclareceu que tem havido um aumento das infecções em alguns países que, quando combinado com baixas taxas de vacinação, fatores genéticos e elementos sociais e das condições dos sistemas de saúde, podem gerar um aumento de óbitos, mas não porque as novas variantes sejam mais letais.O texto viral também alega que a variante deltae que supostamente se espalha diretamente para os pulmões, o que faria com que resultados deMas, ao contrário do que afirma a peça,, diz Stanislau, que acrescenta que isso. Ele explica também que há chance de um resultado sair negativo erroneamente com qualquer forma do SARS-CoV-2, pois depende do momento da coleta. De acordo com o infectologista, o período ideal para realizá-lo é na primeira semana de sintomas, quandoStanislau também comentou sobre a variante delta supostamente ter deixado de se alojar na região nasofaríngea, zona onde se coleta a amostra dos testes RT-PCR e de antígenos para buscar sequências genéticas específicas do SARS-CoV-2. O especialista recordou que a porta de entrada do vírus - e da variante delta -, destacou.O infectologista afirmou ainda que o teste RT-PCR é feito de modo a detectar alvos do vírus, e que por isso algumas variantes podem não ser identificadas no início.Ao longo da crise sanitária, esses testes foram alvo de constante desinformação. Foi difundido, por exemplo, que autoridades sanitárias dos Estados Unidos teriam descartado seu uso, que a coleta de secreção nasal para a detecção da covid-19 poderia danificar a barreira hematoencefálica e que a pandemia seria, pois testes PCR não detectariam o SARS-CoV-2. Essas e outras afirmações ( 1 2 ) foram verificadas pelo AFP Checamos.