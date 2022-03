Vídeo de 2018 circula como se mostrasse Bolsonaro no aeroporto de Salvador em março de 2022

Uma gravação em que o presidente Jair Bolsonaro aparece em meio a uma multidão no aeroporto de Salvador, chutando um boneco que representaria o ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva, foi compartilhada mais de 1,2 mil vezes nas redes sociais desde 17 de março de 2022 como se tivesse sido registrada “ontem”.



No entanto, a sequência foi filmada em 2018 e publicada por veículos de comunicação e apoiadores do então deputado federal em maio daquele ano.



“Ontem no Aeroporto de Salvador. O Mito deu uma bicuda no boneco do ladrão de 9 dedos. Veja a reação do povão. Fechados com Bolsonaro 2022”, diz uma das publicações compartilhadas no Facebook (1, 2) e no Twitter (1, 2).



Captura de tela feita em 22 de março de 2022 de uma publicação no Facebook



O vídeo em que Bolsonaro aparece em meio a uma multidão de apoiadores começou a circular nas redes logo após a sua viagem à Bahia, no último dia 16 de março, para cumprir uma agenda institucional.Nas imagens, o presidente é visto chutando um- nome dado ao boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário - sob aplausos e gritos deMas, ao contrário do que afirmam as publicações viralizadas, a gravação não corresponde a essa viagem.Uma busca reversa pelos fotogramas do vídeo viralizado levou à mesma sequência, publicada em 24 de maio de 2018 no YouTube ( 1 2 ) e em sites ( 1 2 ). Eduardo Bolsonaro , filho do presidente, publicou o registro nesse mesmo dia em sua conta no Twitter:Uma pesquisa no Google pelos termoslevou a um outro vídeo, feito no mesmo dia e publicado no perfil de Jair Bolsonaro no Facebook com a mensagem: “”.A gravação agora viralizada foi feita pouco menos de dois meses antes da oficialização da candidatura de Bolsonaro à Presidência da República pelo PSL.O conteúdo também foi checado pela Agência Lupa e pelo Aos Fatos