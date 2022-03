Em entrevista, Silva e Luna não atribui alta da gasolina a processo nos EUA

Captura de tela feita em 17 de março de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





Política de preços da Petrobras

Usuários afirmam em redes sociais que o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, teria dito, em entrevista à rádio Jovem Pan, que a alta do preço da gasolina no Brasil estaria acontecendo porque os Estados Unidos entraram com uma “ação na Justiça pelos roubos da era Lula e Dilma na Petrobras”. As mensagens têm sido compartilhadas centenas de vezes desde pelo menos 14 de janeiro de 2022. No entanto, não há registro dessa frase e a assessoria da estatal afirmou à AFP que o trecho viralizado “não corresponde às declarações feitas pelo presidente da Petrobras”., afirmam as publicações no Facebook ( 1 2 ), Instagram ( 1 2 ) e Twitter ( 1 2 ).As alegações circulam, ao menos, desde janeiro de 2022 e voltaram a ser compartilhadas após o anúncio em março pela Petrobras do aumento do preço dos combustíveis e o subsequente repasse aos consumidores brasileiros. As publicações ainda expressam que a declaração teria sido feita “”, sem, no entanto, mencionar a data em que o presidente da Petrobras teria feito tais afirmações.Mas a frase atribuída a Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, é falsa. Não foram encontrados registros de declarações suas com esse teor, nem em entrevista à Jovem Pan, nem a outros veículos de comunicação.Uma pesquisa por esses termos,, leva a uma entrevista de novembro de 2021 no programa Os Pingos nos Is , da rádio Jovem Pan. Essa é a última entrevista de Luna concedida ao veículo citado nas publicações virais, até a data de publicação deste texto.Na ocasião, ele foi questionado sobre a política de preços da Petrobras e o aumento dos combustíveis repassado ao consumidor final. Na entrevista, de 24 minutos e 45 segundos de duração, Silva e Luna não faz qualquer relação entre o aumento dos combustíveis e umanos Estados Unidos.Mas o assunto aparece a partir do minuto 23:19 da entrevista , quando o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, pergunta:Silva e Luna responde E continua: “”.Em 4 de outubro de 2021, a Petrobras anunciou que as obrigações previstas no acordo assinado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos haviam sido concluídas.Sobre as publicações virais, em nota enviada à AFP em 18 de março de 2022, a assessoria da estatal afirmou queEm 10 de março de 2022 a empresa emitiu comunicado em que atribuiu o reajuste ao conflito na Ucrânia, após a invasão do país pela Rússia., diz a nota.Vários países da região estão sentindo os efeitos da alta dos preços dos combustíveis como consequência do conflito na Europa.Em 2016, no governo de Michel Temer (MDB), a Petrobras anunciou uma mudança em sua política de preços., informou a empresa em nota de 14 de outubro daquele ano.Desde então, os ajustes da estatal acompanham a cotação do dólar e o valor internacional do preço do barril de petróleo. Por isso, com a desvalorização do real frente à moeda norte-americana o preço da gasolina fica mais alto, é a chamada Conteúdo semelhante foi verificado pela Agência Lupa