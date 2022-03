Checamos: este não é um anúncio de venda de um tanque russo no eBay

Captura de tela feita em 18 de março de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

A captura de tela de um anúncio do eBay no qual supostamente vende-se um tanque russo T-72 na Ucrânia foi compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde o início de março de 2022. No entanto, a foto usada data de, pelo menos, 2010. Além disso, um porta-voz da plataforma descartou que o catálogo seja genuíno. As regras do site, por sua vez, não permitem a venda de equipamentos militares.

Origem da foto

As publicações começaram a circular depois que a captura de armas russas por cidadãos ucranianos foi relatada após a invasão do país, ordenada em 24 de fevereiro de 2022 pelo presidente Vladimir Putin.

Uma busca reversa no Google pela imagem de um tanque em um campo de terra levou a uma galeria de fotos no site de notícias militares dos Estados Unidos chamado DefenseTalk, datada de 12 de novembro de 2010. A página afirma no título que este é o “modelo T-72B 1989, modernizado com K5”.

Capturas de tela feitas em 18 de março de 2022 das partes superior e inferior do site DefenseTalk (foto: Reprodução)



Este foi o registro mais antigo encontrado pela AFP.



Pesquisas por palavras-chave relacionadas à venda de tanques russos e do modelo T-72 no eBay, Yandex, Google e TinEye não forneceram resultados.



Foi possível encontrar um anúncio com a imagem do tanque em um campo de terra, mas ele foi desativado porque “houve um erro no catálogo”. Ainda assim, o preço não condiz com o conteúdo viral e traz o seguinte aviso: “Este brinquedo não é recomendado para crianças menores de 3 anos!”.



Consultado pela AFP, um porta-voz da plataforma de negociação on-line confirmou que o anúncio viral não é genuíno. “Essas publicações não representam imagens de catálogos reais e recentes do eBay”, disse ele em 10 de março.



O site (1, 2) indica que a venda de itens militares é permitida para determinados acessórios, como empunhaduras, coldres e miras telescópicas, mas não para “armas de fogo de qualquer tipo”, explosivos e munições.



