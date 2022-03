Lula não confessou ter doado refinarias à Bolívia; elas foram vendidas

Captura de tela feita em 14 de março de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reproduação)

Nacionalização de hidrocarbonetos

O fragmento de um vídeo no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva supostamente “confessa que deu” uma refinaria da Petrobras para a Bolívia foi compartilhado mais de 16 mil vezes nas redes sociais desde, pelo menos, 1º de março de 2022. Mas a alegação, presente desde 2018 nas redes, é falsa. As refinarias da Petrobras na Bolívia não foram “doadas”, e sim vendidas por 112 milhões de dólares em 2007, durante o processo de nacionalização da exploração do petróleo e gás da Bolívia., diz uma das publicações com o trecho do vídeo compartilhado no Facebook ( 1 2 ). O mesmo fragmento, com alegações similares, circula no Instagram ( 1 2 ), Twitter ( 1 2 ) e YouTube ( 1 ).Nas publicações viralizadas, o ex-mandatário (2003-2010) fala no Instituto Lula ao lado de Álvaro García Linera, ex-vice-presidente boliviano, sobre sua relação com o governo do ex-presidente da Bolívia Evo Morales (2006-2019).No registro compartilhado em redes, Lula relata uma conversa que teria tido na presença de Morales antes que ele assumisse o governo, quando lhe perguntaram qual seria sua reação caso a Bolívia nacionalizasse a Petrobras., diz Lula.Em algumas publicações, o vídeo viralizado ainda é acompanhado de um texto com a afirmação de que se estima que o Brasil tenha perdido R$ 5 bilhões com essa situação.Uma busca no Google pelos termostrouxe como resultado um artigo publicado no jornal Gazeta do Povo em 2015, que fazia referência à fala e citava que as instalações supostamente doadas por Lula valeriam US$ 1,5 bilhão (o que seria equivalente, atualmente, a mais de R$ 7 bilhões).Uma nova pesquisa com as palavras-chaveem “vídeos” no Google levou à gravação completa publicada no site da instituição. No evento, intitulado “Bolívia: Dez anos de transformações políticas, étnicas e sociais”, o trecho viralizado aparece após 2 horas, 30 minutos e 19 segundos da filmagem.No vídeo pode se confirmar que se trata da mesma fala viralizada, na qual o ex-mandatário nãorefinarias da estatal brasileira para a Bolívia.

Alegações similares a respeito da venda das duas refinarias brasileiras na Bolívia circulam ao menos desde 2018 nas redes sociais (1, 2) e já foram verificadas pela AFP.



Uma nova busca no Google em março de 2022 pelas palavras-chave “Bolívia refinarias Petrobras” mostrou como resultado matérias de 2007 sobre a venda de duas refinarias da estatal brasileira para a Bolívia (1, 2), tendo como contexto a decisão do país vizinho de nacionalizar a produção de petróleo e gás, em 1º de maio de 2006 (1, 2).



Em setembro de 2020, o Checamos já havia entrado em contato com a assessoria de imprensa da Petrobras, que enviou uma nota datada de 10 de maio de 2007 comunicando sobre a “venda da totalidade da participação acionária da companhia nessas refinarias pelo valor de 112 milhões de dólares”.



A Petrobras ainda especificou que o valor proposto “foi calculado com base no fluxo de caixa futuro, produzido por instituição financeira internacional independente, conforme práticas usuais dos negócios”.

Refinaria da Petrobras em Palmasola, no departamento de Santa Cruz, Bolívia, em 3 de maio de 2006 (foto: ( AFP / Aizar Raldes))

“Perda de R$ 5 bilhões”

(...), diz outra nota da estatal brasileira, datada de 26 de junho de 2007.O texto também informa que, após a aceitação da proposta pela empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a primeira parcela do pagamento, no valor de US$ 56 milhões, foi depositada no dia 11 de junho de 2007. A segunda parcela foi paga em agosto daquele ano ( 1 2 ).A nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos ocorreu durante o último ano do primeiro mandato do presidente Lula (2003-2006), enquanto a negociação do pagamento com a Petrobras se concretizou no primeiro ano de seu segundo mandato (2007-2010).O líder petista sofreu críticas na época por ter emitido, em 2 de maio de 2006, uma nota oficial indicando queAlguns dos vídeos viralizados finalizam com a seguinte alegação:Uma busca pelas palavras-chavelevou a reportagens ( 1 2 ) a respeito de um suposto investimento que seria feito pela Petrobras na Bolívia. Os textos informavam, porém, que a estatal brasileira afirmou que não iria arcar sozinha com esse valor.Outra pesquisa com os termoslevou a notícias sobre uma perda de R$ 872 milhões que teria sido causada por um acordo fechado com a estatal boliviana YPFB ( 1 2 ). O valor, no entanto, não chega a R$ 5 bilhões e estaria relacionado à venda do chamadoao Brasil.Outras reportagens também apontam que a estatal brasileira havia investido US$ 1,5 bilhão (mais de R$ 7 bilhões atualmente) na Bolívia desde a década de 1990 ( 1 2 ).