Vídeo de casal cantando mostra artistas dos EUA, não Zelensky e sua esposa

Um vídeo de um casal cantando e tocando violão foi visualizado mais de 580 mil vezes nas redes sociais desde 10 de março de 2022, como se mostrasse o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e sua esposa, Olena Zelenska. Mas isso é falso. Na verdade, os cantores vistos na sequência são Alejandro Manzano, vocalista da banda norte-americana Boyce Avenue, e a britânica Connie Talbot., diz uma das publicações que compartilham o vídeo no Facebook ( 1 2 ), Twitter A gravação também circula em inglês espanhol , no contexto da invasão russa à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022. Em 8 de março, Zelenska condenou de civis no país, incluindo crianças, em uma carta aberta enviada à imprensa internacional.No entanto, o vídeo viralizado não tem relação com o conflito.Uma busca reversa por uma captura de tela da gravação no buscador Yandex levou ao site da banda norte-americana Boyce Avenue.A sequência compartilhada nas redes sociais foi encontrada no canal do grupo no YouTube em publicação feita em 20 de fevereiro de 2022, dias antes do início da invasão russa à Ucrânia.



O título da publicação indica que trata-se de uma versão de “Endless Love”, canção interpretada originalmente em 1981 por Lionel Richie e Diana Ross.



Na descrição do vídeo é detalhado que o vocalista principal da Boyce Avenue é o cantor Alejandro Manzano, que é acompanhado na gravação pela cantora britânica Connie Talbot.



Abaixo, duas comparações mostram diferenças entre Manzano e Zelensky, que protagonizou uma série de comédia antes de ser eleito presidente, e entre Talbot e a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska:

